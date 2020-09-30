Justicia SOCIEDAD

Difunden listado de posibles jurados populares

Fuego24.com

Posted on diciembre 10, 2020, 12:37 pm
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Un grupo de personas fueron sorteadas por el Tribunal Superior de Justicia para que formen parte e integren posibles jurados populares en el próximo 2021. El listado con los postulantes fue dado a conocer y desde el organismo judicial se sugiere verificar la existencia de los nombres en la nómina.

Las personas mencionadas en l alista deberán ponerse en contacto a la brevedad con la Oficina judicial de cutral Co a los fines de recibir mayor información. Resulta importante recordar que la función de “jurado” es una carga pública obligatoria y que será remunerado tal lo especificado en la Ley 2784.

Los números de contacto aportados son: celular 299 4704338 o el teléfono fijo 4960185

Fuente Oficina Judicial Cutral Co

DNI APELLIDO NOMBRE
28624016 ABARZUA RICARDO DAVID
11456585 ACOSTA WALTER RAUL
17809520 ACUÑA LUIS ERNESTO
11608564 AGOSTINELLO MIGUEL ANGEL
25173336 AGUILA SERGIO GABRIEL
37856377 AGUILERA NAHUEL EXEQUIEL
13747079 ALARCON EVER ADEL
36434294 ALBARRAN CLAUDIO NICOLAS
31483924 ALDAY CLAUDIO GASTON
35834875 ALFARO ELIO NICOLAS
18179875 ALIAN OSCAR ALFREDO
39130944 ALMENDRA CARLOS FABIAN
24609732 ALMENDRA OSVALDO ANDRES
17151553 ALTAMIRANO LUIS ENRIQUE
16432738 ALVAREZ JAIME NELSON
23214901 ALVEAR LUIS ALBERTO
33987600 ANCAHUALA NEHEMIAS JAVIER
18543659 ANDRES JORGE DANIEL
36840736 ANTIGUAL SERGIO LUIS
34220512 AQUINO MARCOS  URIEL
28451958 ARANDA ROBERTO VLADEMIRO
39521868 ARAVENA JULIAN ESEQUIEL
32120203 AREVALO DIEGO JONATAN
23494536 ARIAS DANIEL ANDRES
27525513 AROCA HUGO ROBERTO
28603921 ARRIAGADA MARIANO
32020433 ASTIGARRAGA LUCAS MARIANO
37856720 AVILA FRANCO JOSE IVAN
41592554 AZUA FACUNDO IGNACIO
37858692 BAEZA EMILIANO MARTIN
25776825 BAIGORRIA DIEGO OSCAR
31740875 BALCAZA HECTOR GABRIEL
37860137 BARBERO FACUNDO FABRIZIO
13254169 BARRERA JUAN JOSE
13359296 BARRIENTOS DANIEL AQUILES
28624257 BARRIGA OSES HORACIO HERALDO
40443565 BARROS HECTOR MANUEL
7578362 BARROS TEMISTOCLES AMERICO
37946425 BASCUR PAREDES CRISTIAN EDUARDO
41437371 BASUALDO SALVO PABLO IVAN
20960142 BECERRA GUSTAVO DANIEL
28402015 BENAVIDES DANIEL ESTEBAN
39128905 BENEGAS RAMIRO NICOLAS
36797245 BERBEL KUYEN NICOLAS
31086100 BERTONERI RENZO GRACIANO
16696376 BIELMA JUAN HERACLIO
7579038 BLASCO CARLOS ALFREDO
28327861 BON JONATAN EZEQUIEL
17601689 BOURDAROUX RICARDO JAVIER
27289913 BRICEÑO CARLOS ARIEL
21773673 BUCHINI RICARDO DARIO
38495450 BURGOS NICOLAS EMANUEL
20960345 BUSTAMANTE RODOLFO OSVALDO
18180003 BUSTOS RUBEN OMAR
37856503 CABRERA DARIO NICOLAS
23867929 CACCIATORI SEBASTIAN
42209275 CALDERON SEBASTIAN OMAR
27526047 CAMPO DIEGO CESAR
14856935 CAMPOS ERNESTO RUBEN
25776851 CAMPOS MARCELO DAMIAN
35865063 CAMPOS QUEZADA FERNANDO EMMANUEL
32518311 CANDIA DENIS BRIAN
8434967 CANGENOVA DANIEL ANGEL
12818249 CARBALLO JOSE RAUL
24224555 CARDENAS MARCELO PATRICIO
30388229 CARIS MATIAS DAMIAN
37947390 CARRASCO DIEGO MAXIMILIANO
12793987 CARRASCO SERGIO AMBROSIO
28624331 CARRO HECTOR RUBEN NELSON
41241788 CASO LEANDRO NICOLAS
8850639 CASTILLO GERARDO
22307592 CASTILLO MARIO FERNANDO ANDRES
31483581 CASTRO CESAR MAXIMILIANO
7578311 CATALAN ALFREDO
23214512 CATRICURA MARTIN ROLANDO
37946156 CAYUÑIR FACUNDO SANTIAGO
16432701 CERDA FELIPE RAUL
8148330 CERRUTTI ANGEL ERNESTO
23130418 CHANDIA ENRIQUE OMAR
27531524 CHAVE HECTOR HORACIO
31816732 CHEUQUEL JUAN GABRIEL
25335468 CICCIOLI FERNANDO JAVIER
26741868 CIDES OTHAZ PABLO LUIS
26426463 CLARIS MEJIAS FERNANDO DAMIAN
34786992 COFRE LUIS ALBERTO
40443508 COLIPAN FRANCO EZEQUIEL
24709364 CONTI TAGNALI JORGE DANIEL
7576336 CONTRERAS HUMBERTO
11276964 CONTRERAS OSCAR RUBEN
16696377 CORETTI LUIS ANTONIO
20423158 CORREA RUBEN OSCAR
23989302 CORTEZ CLAUDIO DANIEL
28339846 CORVALAN LUIS EDUARDO
13507947 CRESPO FLORENTINO
17809587 CUEVAS DAVID ORLANDO
26426425 CURAQUEO EDUARDO LUIS
40899516 DAVILA NICOLAS ANSELMO
14230130 DE MURO MILTON EDUARDO
30388273 DELISIO MARIANO DANIEL
11101399 DIAZ ALEJANDRO
22307011 DIAZ DIEGO OMAR
32570351 DIAZ JORGE NICOLAS
26132143 DIAZ MARCELO SEBASTIAN
20558529 DIAZ ROGELIO GUSTAVO
35834756 DINAMARCA CLAUDIO NAHUEL EDUARDO
13307854 DORE NESTOR OMAR
39130933 DURAN FRANCO MATIAS SEBASTIAN
25955073 ECHEVESTE PEDRO LUIS ALBERTO
31665048 ENCINA ELIO OSCAR
36797132 ERICE PABLO NICOLAS
16297941 ESCOBAR JORGE OSVALDO
22619549 ESPINOSA JORGE OMAR
7579032 ESPINOZA JOSE AMADO
8559229 FAGAN JUAN JOSE
17046322 FAUNDEZ DANIEL OSVALDO
32020490 FERNANDEZ JONATAN NICOLAS
23612918 FERRADA ANIBAL OMAR
21313739 FERREYRA LUIS GUSTAVO
41124485 FIGUEROA LUCAS ANDRES
28453546 FLORES CARLOS FABIAN
32577096 FLORES LUIS DANIEL
34658073 FONSECA DENIS NICOLAS
23883609 FRANCO RAUL OMAR
29429883 FUENTES CESAR PATRICIO
12432426 FUENTES JOSE REMIGIO
20211256 FUENTES OSCAR WALTER
27789804 GABIS JOSE LUIS
20211793 GALLEGOS MARCIAL LUIS
36150719 GANDINI FRANCO DANIEL
20558539 GARCIA CARLOS ALBERTO
21380957 GARCIA OMAR ARTURO
17881569 GARRIDO ANGEL CLEMENTE
14674591 GARRIDO JORGE ALBERTO
17046318 GARRIDO WALTER RUBEN
12281822 GERCEK HUGO ALFREDO
21916189 GIMENEZ HUMBERTO CARLOS
20960246 GODOY ALEJANDRO FABIO
25113626 GOMEZ ANDRES SEBASTIAN
12432478 GOMEZ HUGO RICARDO
20109317 GOMEZ MIGUEL ORLANDO
40616721 GONZALEZ AXEL GASTON
31000405 GONZALEZ GASTON MARTIN
12818020 GONZALEZ JUAN RUBEN
25656437 GONZALEZ PABLO ALBERTO
13699604 GONZALEZ JARA PEDRO
26530719 GRAMAJO JUAN LUIS
11472968 GUAIQUIL OSCAR ANDRES
20121677 GUERRERO CARMELO MARIO
12432467 GUIÑEZ JORGE
12432737 GUTIERREZ EDGARDO
36434208 GUTIERREZ LEONARDO IVAN
16222979 GUTIERREZ RICARDO
30272579 GUZMAN FRANCO JAVIER
10696954 HEIS ENRIQUE
11472654 HERMOSILLA JORGE
39083877 HERNANDEZ CARLOS MIGUEL
40616710 HERNANDEZ JOAQUÍN SANTIAGO
11276994 HERNANDEZ OSCAR ISMAEL
13574753 HERRERA JORGE OVERTO
12432544 HIDALGO MARIO SEGUNDO
7577762 HUIRIQUEO BELARMINO
20104392 IGLESIAS MARIO DAVID CONSTANTINO
35834830 INOSTROZA HUGO JAVIER
40615366 IRRAZABAL TOMAS EZEQUIEL
33180159 JAQUES CELESTINO JOSE MARIA
41347307 JARA GONZALO JESUS
16520202 JARA MANUEL
26476863 JARAMILLO HERBERT RENÉ
23972546 JOFRE ROBERTO CARLOS
25776978 KESSEL EDGAR DAVID
35037895 LABRA DAMIAN PAUL
25656503 LAGOS VICTOR ARIEL
16285015 LATORRE AMARO ARTURO
5265793 LAZCANO JOSE SEBASTIAN
37603427 LEIVA DIEGO GABRIEL
33285347 LEIVA GODOY PABLO NICOLAS
20558943 LEON NESTOR FABIAN
41124306 LEZCANO MAURICIO AGUSTIN
30996603 LILLO JOSE MIGUEL
39131644 LINARES FRANCO DARIO
11276781 LIPIGUAL CARMELO
34866567 LIZAMA RODRIGO NICOLAS
41590686 LONCON SAN MARTIN LUCAS GABRIEL
37856905 LOPEZ FABIÁN ALEJANDRO
35834976 LOPEZ JOSE MANUEL
35865033 LOPEZ RODRIGO EZEQUIEL
41751234 LOVERDE NICOLAS ESTEBAN
29861788 LUNA CRISTIAN EMILIO
22619541 MACHAIQUE OMAR WALTER
16696307 MALASPINA CLAUDIO ALEJANDRO
18041945 MALLEA JORGE FABIAN
35313506 MANSILLA VICTOR MANUEL
22307380 MARDONES ANDRES
16019828 MARDONES MANUEL ERNESTO
41590615 MARIFIL DENIS SANTIAGO
33429647 MARIN JESUS RICARDO
20596585 MARIPIL JOSE LUIS
31939958 MARTINEZ ALBERTO GUSTAVO
31665006 MARTINEZ JORGE ARIEL
16052276 MARTINEZ PEDRO ANTONIO
26530568 MATUS ALBERTO DESIDERIO
28123852 MAZZINA RAUL MARCELO
32120049 MEDINA SALINAS JORGE DAMIAN
41608780 MELLADO BRAIAN EZEQUIEL
36840835 MELO SAMUEL ANTONIO
39131717 MENDEZ CESAR NEHUEN
40615208 MENDEZ JOSUE GABRIEL MAXIMILIANO
26132142 MENDEZ MOISES ANTONIO
25975086 MENDOZA MARIO SAUL
27994029 MERCADO RAUL MAURICIO
11472747 MESPLATERE EMILIO
30518926 MIERES GONZALO DAMIAN
8495327 MINASSIAN JORGE HERNANDO
13934419 MOLINA ENRIQUE
7688505 MOLINA PEDRO ANGEL
11806261 MONSALVEZ CARLOS
23367633 MONTEFIORE NORBERTO ANTONIO
22307359 MONTES RICARDO ALFREDO
22898611 MONTT JUAN EDUARDO
35884888 MORALES CESAR WALTER
12638307 MORALES JULIO ROBERTO
10347367 MORBELLI MANUEL MARCIAL
22307066 MORENO PABLO RUBEN
23214626 MOYANO SILVIO ANDRES
27106321 MUÑOZ DANIEL ISMAEL
23214904 MUÑOZ HECTOR
21993991 MUÑOZ LEONEL
11276889 MUÑOZ ROBERTO
14916397 MUÑOZ ZARATE NESTOR RICARDO
39522313 ÑANCUPE KEVIN EMILIANO
20960469 NAVARRETE ALBERTO JOSE
29861610 NAVARRETE GERARDO DAMIAN
41590474 NAVARRETE LUCAS JOEL
37757947 NAVARRETE ROBERTO GABRIEL
31614778 NEGRON EDUARDO ANDRES
29861846 NOVOA CLAUDIO CECILIO
20960015 OBREQUE LEONARDO CESAR
33673463 OEHMCKE DANTE GUILLERMO
22898670 OLIVA PABLO DAVID
11088023 OPORTO JOSE ANIBAL
26245107 ORELLANO MIGUEL ANGEL
13148061 ORREGO EULOGIO ESTEBAN
46084570 ORTEGA ZABALA JORGE ANTONIO
31173188 ORTIZ WALTER DAVID
21877603 OSORES MARCELO GUSTAVO
7579062 PACHECO JUAN ALADIN
37102082 PAINEMIL SERGIO EDUARDO
21855018 PALAVECINO EDUARDO MIGUEL
12818118 PANEBLANCO DANIEL OMAR
17473337 PARADA MARCELO HORACIO
21381481 PAREDES HECTOR SIMON
36257613 PARRA DENIS GABRIEL
41010534 PARRA WALTER JOSE LUIS
14856805 PEDROSA JOSE LUIS
39131556 PERALTA AXEL ALEXIS MARIO
27046719 PEREYRA CRISTIAN MARCELO
27352053 PEREZ ESTEBAN MARTIN
31005842 PEREZ SERGIO MATIAS
23069401 PEZOA RICARDO ADRIAN
10044563 PINEDA JUAN CARLOS
37858286 PINO FACUNDO EZEQUIEL
40615377 PINO SANTIAGO EZEQUIEL
17879555 PIOLI ANGEL ITALO
22473854 POBLET LUIS ESTEBAN
22105166 POBLETE MILTON IVAN
23612696 PORRO JORGE GABRIEL
25113643 PRESAS MARIO DAVID
16391968 PUENTE JUAN ISMAEL
25308875 QUERCI NORMAN GABRIEL
11472838 QUEZADA DAVID RAMON
30272996 QUILODRAN ALDO FERNANDO
36192025 QUIÑONES URRA DANILO ALEJANDRO
16980046 QUINTUMAN JUAN BAUTISTA
31173114 QURIBAN LUIS ANDRES
14230147 RAMIREZ BERNARDO JOAQUIN
16343060 RAMIREZ MARIO OSCAR
26530691 RAÑILEO CARLOS ALBERTO
36191986 RECONDO SEBASTIAN ELOY
40182126 REUQUE JUAN GABRIEL
10045597 REYES VICTOR
30272789 RIEDBERGER JORGE LUIS
32120019 RIOS JUAN JOSE
10531293 RIOSECO RICARDO
17489207 RIQUELME MARIO
41437204 RIVAS HECTOR GABRIEL
12210211 RIVERA JUAN NORBERTO
40443552 RIVEROS GABRIEL OMAR
37757933 RODRIGUEZ BRAIAN NICOLAS
13472541 RODRIGUEZ FANOR
32120042 RODRIGUEZ JORGE RICARDO
34122183 RODRIGUEZ MARIANO EZEQUIEL
7687954 RODRIGUEZ RICARDO
35313542 ROGA RUBEN EXEQUIEL
5265073 ROJAS JUAN LUIS
35310869 ROLDAN RUBEN ADRIÁN
37856656 ROMERO FRANCO DAMIAN
38494485 ROMERO PABLO NICOLAS
27979845 ROSALES BRUNO ORLANDO
37856818 ROSAS BRAIAN ALBERTO
25776812 RUBILAR DENIS EDUARDO
11806237 RUBIO RUBEN ROLANDO
13849502 SAAVEDRA ANDRES ROLANDO
29861750 SABATTE JAVIER NICOLAS
34866211 SAEZ VICTOR JAVIER
34310812 SALAZAR EZEQUIEL ESNAN
38813377 SALGADO REAL CLAUDIO ARIEL IVAN
22619217 SALVO CARLOS CUSTODIO
34658441 SALVO ROBINSON EMANUEL
16019741 SAMPOÑA JORGE ESTEBAN
7688932 SAN MARTIN EUGENIO
33673482 SAN MARTIN MARCOS JOSE
37757935 SAN MARTIN BILLAR JAIRO ALEJANDRO
25711730 SANCHEZ FERNANDO WALTER PAOLO
8850047 SANCHEZ OMAR
29429751 SANDOVAL CARLOS ARIEL
11846528 SANDOVAL JOSE DAMIAN
22898705 SANDOVAL RICARDO ENRIQUE
35655562 SANHUEZA MATIAS RODRIGO
7688529 SANZOGNI LEANDRO
14395511 SCHIBERT RICARDO OMAR
39130924 SEGUEL CARLOS NICOLAS
23989523 SEPULVEDA ALBERTO FABIAN
31478192 SEPULVEDA FABIAN ALEJANDRO
7579671 SEPULVEDA JUAN BAUTISTA
40294352 SEPULVEDA PAULO HORACIO
16432838 SERAIN OSCAR
31173262 SERU RODRIGO EMANUEL
8850951 SILVA EDUARDO JUAN
32284737 SOLA LEANDRO EXEQUIEL
21381002 SOLORZA HECTOR ELIO
22398200 SOSA MARCELO FABIAN
38813765 SOTO DENIS MARTIN
37921128 SOTO JUAN MANUEL
12432404 SOTO RIGOBERTO ANTONIO
8188915 STIP JACOBO OSCAR
40294388 SURA NESTOR DANIEL
31687994 TAPIA GENARO DAVID
36151084 TARDIVO JUAN LUIS
37856781 TELMO LUCIANO ALEJANDRO
36151455 TOLEDO JAVIER EZEQUIEL
35311561 TORO CHURRARIN MARIANO EXEQUIEL
36151437 TORRES NICOLAS ESEQUIEL
32570389 TRANAMIL PINO VICTOR HUGO
12638308 TRONCOSO LUIS ALBERTO
38286177 ULLOA ESTEBAN DAVID
20280036 URRUTIA ADOLFO FABIAN
34220484 VALDES ANGEL RUBEN
12210258 VALENZUELA EDGARDO
26931079 VALENZUELA LEOPOLDO JACINTO
27352134 VALENZUELA VICTOR DIEGO
35864983 VALLEJOS JAVIER OLINDO
29551884 VANUFFELEN CESAR JAVIER
23364798 VASQUEZ HECTOR ENRIQUE
31483905 VAZQUEZ DARIO ESTEBAN
31483916 VAZQUEZ HUGO ORLANDO
34220462 VAZQUEZ MARIO GUSTAVO ARIEL
37101526 VAZQUEZ RODRIGO NICOLAS
8377173 VEGA EDUARDO AMADOR
13168941 VEGA ARAYA ADOLFO FERNANDO
26530564 VELAZQUEZ VICTOR MANUEL
38464213 VERA GONZALO GASPAR ARIEL
31779505 VERON ARIEL OMAR
35834908 VIDELA LEONARDO JOAQUIN
37101825 VIGUERA FACUNDO RAFAEL
40443035 VILLAGRA MARCELO ADRIAN
13185212 VILLALBA RUBEN
28624098 VILLANUEVA SERGIO ANDRES
17914536 VILLAR NELSON
34220707 VILUGRON FERNANDEZ ADOLFO GABRIEL
34661839 VIZCARRA FACUNDO EZEQUIEL
26422187 YAÑEZ ALEJANDRO MAURICIO
40615685 YAÑEZ WALTER SEGUNDO
21074500 ZAMORANO WALTER OSCAR
33673388 ZAPATA FELIX DAMIAN
24001246 ZAPPULLA HUGO MARIO
23858166 ZORRILLA GUSTAVO FABIAN
40294330 ZUÑIGA FERNANDO MANUEL
27046584 ZUÑIGA MARIO ADRIAN
14674621 ZURITA DANIEL ORLANDO
33285088 ABARZUA VICTOR GONZALO
8212984 ACUÑA BERNABE CESAR
33285196 ACUÑA MARCOS DAVID
35037890 AGRES GERMAN ALBERTO
8544941 AGUILAR CLAUDIO IGNACIO
33292299 ABELLO MERCEDES ARGENTINA
5982902 ACUÑA EDILIA
23612604 ACUÑA MONICA ALEJANDRA
37271543 AGUERO ANTONELLA DENISE
31939941 AGUILERA ANA PAULA
11472821 AGUIRRE ELSA NORA
39521780 ALARCON ELIANA MICAELA
40615684 ALARCON REBOLLEDO KATHERIN EDITH
37856677 ALBORNOZ LIZAMA DAIANA STEFANIA
29861740 ALFARO ERICA YANET
36692627 ALGUIETA PAREDES LILIANA ANTONELLA
13148134 ALMENDRA HILDA HAYDEE
34141002 ALONSO ADRIANA VANESA
18593369 ALTASIERRA MARIA RAMONA
14530919 ALVAREZ MARTHA
18068571 AMADORE JUANA BEATRIZ
16019780 ANDERSCH VIVIANA DEL CARMEN
26530521 ANINAO RUTH ALEJANDRA
30042917 ANTINAO MARIELA NOEMI
35655944 AQUINO YAEL IVON
30009621 ARANDA VERONICA EDIT
14257952 ARAVENA SUSANA BEATRIZ
26500514 AREVALO JULIETA MARIA
25113746 ARIAS EVA DEL CARMEN
33292284 AROCA GISELLE JOHANA
13934496 ARROYO ALICIA BEATRIZ
36797244 ASTRADA MARIA ANGELA
41437930 AVILA MARÍA VICTORIA
35310993 BADILLA DANIELA FERNANDA
14761305 BAEZA MARIA BENEDICTA
40182547 BAIGORRIA NOELIA MAILEN
28394816 BARAONA PAOLA YANET
12503297 BARRERA GLADYS ELENA
31173416 BARRIA ROXANA INES
30437727 BARRIONUEVO BETIANA
30272842 BARROS DORALIZA DEL CARMEN
29027773 BARROS PAOLA VANINA
24817478 BASCUÑAN SILVIA MONICA
6027851 BASUJNO JULIA VICTORINA
26426462 BECERRA SANDRA LORENA
26708118 BENAVIDEZ PAULOS BARBARA VANESA
30272563 BENEGAS VERONICA YANET
10651811 BENSA ADRIANA BEATRIZ
35656091 BERRA NARA MALEN
10721220 BIBOW JULIA TERESA
41010551 BLANCO SABRINA AILEN
22307331 BORDA MARIELA MARGARITA
13148046 BRAVO AMELIA ROSA
6394744 BRAVO SUSANA LUISA
28393887 BUCAREY MARIA DEL CARMEN
30272675 BURGOS LIDIA ELIZABETH
37946011 BUSTAMANTE GISELA ELIANA
33660847 BUSTOS ESTELA LILIANA
29429832 CABEZAS ANDREA PAOLA
36797124 CABRERA MAYRA DEL CARMEN
29861530 CAFFE GUADALUPE
12978914 CALVO MIRIAM HEBE
10042168 CAMPOS DORA
37946430 CAMPOS MICAELA BELEN
18847318 CAMPOS MUÑOZ MONICA ISMENIA
10042202 CANDIA ELBA ROSA
17952523 CAÑETE ELBA RAQUEL
5790870 CARACOCHE HILDA ESTHER
41347589 CARDENAS LUCILA MICAELA
25776875 CARES MARIA FERNANDA
27531014 CARRASCO BEATRIZ
37946476 CARRASCO MARIA AYELEN
40182701 CARRASCO JARA ROMINA ALEJANDRA
36692633 CARRO YESICA FERNANDA
26132181 CASO SANDRA VERONICA
40613923 CASTILLO FLORENCIA
30388300 CASTILLO PAULA ELIANA
35037986 CASTRO JESICA AYELEN
34220341 CATALAN GIMENA SOLEDAD
11306004 CAVIERES MANUELA ROSA
11731996 CEJAS AIDA LILIAN
40615214 CERDA JEMINA GABRIELA
13699663 CERNA ELENA ELSA
35655929 CHANDIA ELIANA NATALIA
21775339 CHAVE MONICA BEATRIZ
26530829 CHEUQUEL CECILIA
41242041 CHURRARIN AGUSTINA GUADALUPE
41751167 CID SILVIA LEONELA
39083163 CINTO CECILIA ANABELLA
34220469 COFRE CAROLINA BEATRIZ
13472590 COFRE PREVISTERIA ROSA
11472579 COLIPY NELIDA
32909019 CONTRERAS AIMARA BELEN
16706977 CONTRERAS LILIANA BEATRIZ
25113774 CONTRERAS SARA NOEMI
24609886 CORDOBA SUSANA ANDREA
10042306 CORREA YOLANDA
23612843 CORTEZ ESTELA AMALIA
28393878 COTA VANESA
29091968 CRUZ SUSANA VALERIA
35655933 CUEVAS ROSELL HUILEN PILMAYQUEN
24606964 D’ALOE ANDREA PATRICIA
35493161 DE LA CRUZ DAIANA MAYLEN
36692680 DEIMUNDO FARA BELEN
11967203 DENITA MONICA BEATRIZ
40960626 DIAZ CAMILA MILAGROS
39880754 DIAZ GABRIELA ANAHI
28614821 DIAZ MARIA ESTER
35037552 DIAZ ROMINA RAYEN
18898305 DIAZ SANTACRUZ MARTHA SOLEDAD
29797690 DOMINGUEZ SILVA DEOLINDA
10721259 DURAN MARIA LIDIA
26041742 EJEA FEDRA JAEL
37946346 ENRIQUE MARIBEL GRACIELA
5884953 ERXILAPE HAYDEE NOEMI
31483910 ESCOBAR VIRGINIA DANIELA
36434508 ESPINOSA GABRIELA YANET
42305731 ESPINOZA CELIA MARISEL
32491286 FACINI ANAHÍ
32518748 FAUNDEZ TAMARA VANESA
22973264 FERNANDEZ LIDIA CARINA
42505651 FERNANDEZ MUÑOZ ANA PAULA
12793974 FERREIRA SUSANA ESTHER
29861741 FIGUEROA ELIDA LORENA
42848031 FIGUEROA LEMA CARLA BRISA DE LOS ANGELES
31478108 FLORES GRISELDA MARIEL
29429993 FLORES ROMINA MARITE
34658017 FORMA DEBORA DAIANA
34220559 FREIRE CAROLINA NOEL
29861608 FUENTES ANALIA NOEMI
18506179 FUENTES GRACIELA NATIVIDAD
42518403 FUENTES MARIA SOLEDAD
37401362 FUENTES ROXANA MARIEL
20793930 GACITUA JORGELINA GRACIELA
29861526 GALLEGOS VANESA VERONICA
18179771 GARCE GLORIA INES
28254298 GARCIA ERICA SABRINA
34220699 GARCIA TAMARA ALEXANDRA AYELEN
16432891 GARRIDO BEATRIZ EMILCE
27352172 GARRIDO MARIA LAURA
23989312 GARRIDO MARRERO CARINA CLAUDIA
12432685 GEORGES GRICELDA NOEMI
24709302 GIMENEZ CLAUDIA ADRIANA
26741818 GIUFFRIDA LUCIANA CECILIA
24609888 GOMEZ CAROLINA ALEJANDRA
36434438 GOMEZ MAIRA AMANCAY
21378329 GOMEZ SANDRA ADRIANA
6251212 GONZALEZ ANA MARIA
20687558 GONZALEZ ESTHER BEATRIZ
6148125 GONZALEZ MARGARITA AGUSTINA
22626012 GONZALEZ PALMIRA
38812911 GONZALEZ BELLOMO CAMILA
5474359 GRAMAJO GUMERCINDA
36840023 GUAIQUILLAN ROSENDA ELVIRA
10624431 GUERRERO GLADYS ESTHER
24280265 GUL ROSANA RUFINA
12210001 GUTIERREZ HAYDEE
35655878 GUTIERREZ NOELIA NOEMI
38303423 GUTIERREZ MARINGER FELICITAS
21916030 GUZMAN VERONICA EDITH
17173707 HEREDIA GLORIA BEATRIZ
36151490 HERMOSILLA VIRGINIA ANALIA
13699777 HERNANDEZ GLADYS NOEMI
17046279 HERNANDEZ MONICA SUSANA
17473325 HERNANDEZ VILLANUEVA ANA MARIA
22474968 HERRERA PATRICIA NOEMI
29861998 HUAYQUILLAN JULIA NOEMI
16046567 HURTADO MABEL TRINIDAD
28645915 INAL MARTA CRISTINA
32518380 INOSTROZA MARIA CRISTINA
36151489 IULIANO FERRERO FLORENCIA VICTORIA
29861728 JARA ANDREA PAOLA
16432897 JARA MARIA ADRIANA
25298924 JARA SILVINA JULIA ELENA
16941601 JARAMILLO OLGA ELIZABETH
6074188 JOFRE OROSMIRA
6498470 KIELLER ALICIA BEATRIZ
12369615 LABRA OLGA DEL CARMEN
21556442 LAGOS MARTA NOEMI
37101593 LAPADU CARRASCO GIMENA BELEN
10511883 LAZARENKO ANA MARIA
25113713 LEIVA CAROLINA MARIEL
39129612 LEIVA GRAVINA MARIANA ALDANA
14916376 LEON BOURDAROUX ADRIANA BEATRIZ
6277505 LEZANA MARIA MATILDE
14916371 LILLO MARIA LILIANA
17328808 LINARES MIRTA ALICIA
34658388 LIPIGUAL OLGA ELIZABETH
6394725 LLANCAQUEO AGUSTINA
18648516 LONCOPAN GATICA SONIA DEL CARMEN
40615621 LOPEZ FLORENCIA LUCIA
29325023 LOPEZ MARIA ROSA
23612532 LOPEZ SILVIA NOEMI
17988540 LUCERO FABIANA MABEL
17111117 LUNA MARIA DEL CARMEN
35655597 MAGALLANES GARRIDO MAGDALENA AIMARA
28836907 MALDONADO VIRGINIA DOLORES
35037789 MARAMBIO ARIELA BELEN
11276726 MARDONES ELSA
31173019 MARDONEZ RAMIREZ NATALIA YANET
28123862 MARIFIL SONIA AYELEN
6074190 MARIN SUSANA AIDEE
14856998 MARTIN POMA INGRID VIVIAN
12432701 MARTINEZ GLADYS MABEL
23918209 MARTINEZ PAOLA ALEJANDRA
11128915 MATTO ISABEL AMERICA
34658038 MAUREIRA JESICA AYELEN
17238684 MEDINA CLAUDIA MARCELA
23058744 MELIQUEO AMALIA
26426559 MELLADO VERONICA ANDREA
10883535 MENA MARTA OSVALDINA
16432837 MENDEZ CONSUELO ARGENTINA
27979727 MENDEZ LUCIANA ANTONIA
35312417 MENDEZ OLGA FABIANA
37172801 MENDEZ SALADINO LUCIA DEL CARMEN
39880763 MERCADO AGUSTINA MARIA DE LOS ANGELES
6226127 MERINO ERNESTINA
20973274 MESSA CLAUDIA ROSANA
13699581 MILLAIN MARIA INES
27046924 MIRANDA ANA MARIA
14473213 MOLINA CLAUDIA PATRICIA
26426431 MOLINA PAOLA ANDREA
29528839 MONJE PATRICIA
10531203 MONTECINO FLORENTINA LUZ
34658468 MONTENEGRO JESICA ALEJANDRA
31665083 MONTESINO NATALI YANINA
28123830 MORA MONICA EDITH
36279499 MORALES EVELYN AYELEN
5435226 MORALES OLGA ARGENTINA
35655866 MOREL MARIA EUGENIA
21381069 MORONI SILVIA NOEMI
12818110 MUÑOZ ADORACION
13148099 MUÑOZ EDITH CRISTINA
21916370 MUÑOZ IRMA DEL CARMEN
36769350 MUÑOZ NADIA GISEL
24817492 MUÑOZ SILVINA ALEJANDRA
32909206 MUÑOZ HERNANDEZ EMANUELA YAHIR
10042176 NAHUELAN SILVERIA
16986722 NARAMBUENA PARADA MARIA DE LOS ANGELES
35656027 NAVARRETE CELESTE CECILIA
21916002 NAVARRETE LAURA ESTER
32119964 NAVARRETE PATRICIA DE LOS ANGELES
13934387 NAVARRO LUISA FANNY
27987579 NOGUERA IRMA GABRIELA
18673030 NUÑEZ CASTILLO PRISCA DOLORES
31000449 OBREQUE VERONICA ANALIA
40960627 OJEDA LUCIA AGUSTINA
35834600 OLIVERI GABRIELA BEATRIZ
17914522 ORELLANA CLAUDIA ALEJANDRA
36191960 ORELLANO LUCIANA AYELEN
32909372 ORREGO NORMA MARILIN NATALI
16019900 ORTIZ LILIANA MABEL
5742007 OSES ESTELA MARI
29861765 OVANDO GABRIELA FERNANDA
14629059 PAILLAQUEO CLEMENTINA MARIA
37781345 PALACIOS ALEJANDRA GISEL
14205205 PALETA LEONILDA INES
35493661 PANES MOSQUEIRA GLADYS YOHANA
29027432 PARADA NANCY BEATRIZ
23989082 PAREDES ANTONIA ISABEL
11088280 PARRA EDITH NORA
18518254 PARRA SANDRA ELIZABETH
34026915 PAZ CINTIA YANEL
30180269 PERALTA CECILIA ELIZABETH
10347266 PEREYRA ELBA DEL CARMEN
28598200 PEREZ LORENA PAOLA
40444022 PEROTTI JULIETA GALA
31939922 PIAZZONI VANESA SOLEDAD
27238007 PINILLA MERCEDES ALEJANDRA
20960178 PINO LUISA ROSANA
20558585 PINTA EMILCE ADRIANA
6388850 PISSINIS ZULEMA LUISA
37781357 POBLETE CANDELA ANAHI
18041928 POLOWCZIK RICHARD DANIELA
36257774 POSSE ESTEFANIS LORENA
22116219 PRONO CLAUDIA
38495132 PUENTES MARLENE AIMARA MARITE
16432759 QUESADA GRACIELA
14674570 QUEZADA GLADYS NELIDA
29347154 QUILEMPAN MARIA ALICIA
14230113 QUIÑIÑIRI MARIA ALICIA
14230323 QUINTEROS JULIA MAGDALENA
37946206 QUIROGA MARTINA
41590533 RAGNI CAMPOS MALENA AILEN
10208381 RAMIREZ MARIA ZENEIDA
6226058 RAMOS SUSANA EDITH
23629480 REBOLLEDO FLAVIA FABIANA
17046350 RETAMAL VEGA MARIA ALEJANDRA
14605806 REYES MARISA MONICA
26132028 RICKEMBERG VERONICA
10531278 RIOS CRISTINA EDITH
33673574 RIOSECO JESICA AYELEN
13901470 RIQUELME MABEL ADRIANA
30518838 RIVAROLA MARIA ELENA
30518797 RIVERA CAROLINA DEL CARMEN
17440237 RIVERA NIEVE MARGARITA
31483639 RIZZO MARIA BELEN
41347675 RODRIGUEZ CAMILA DANISA
11472713 RODRIGUEZ GLADIS ELIZABET
26964781 RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
22898796 RODRIGUEZ NORMA PATRICIA
40067095 RODRIGUEZ YESICA SOLEDAD
32518514 ROJAS ELBIA NELSI
31483505 ROJAS RUTH BELEN
14311640 ROMERO ALEJANDRA BEATRIZ
40182786 ROMERO KARINA GABRIELA
17914610 RONDANINA CLAUDIA MABEL
25656483 ROSAS ELISA LORENA
16520280 RUBILAR NORMA BEATRIZ
10721362 RUIZ MARIA LUZMILA
22105165 SAAVEDRA MONICA ALEJANDRA
32518327 SAEZ ERICA YANET
16432802 SALAS GLADYS NOEMI
16432840 SALAZAR SUSANA ADRIANA
17046570 SALINAS ANTONIA ROSA
12818162 SALVO GRACIELA INES
34220439 SAMBUEZA ELINA FERNANDA
28946797 SAMUDIO JUDITH ADELA
28186515 SAN MARTIN FLAVIA EUGENIA JORGELINA
39682814 SAN MARTIN MARLENE AYLIN
10347238 SAN MARTIN VIVIANA
5261158 SANCHEZ JUANA GLADYS
25656462 SANCHEZ VERONICA ANALIA
11472878 SANDOVAL ELIDA
39083890 SANDOVAL MICAELA ROMINA
41437298 SANDOVAL RUIZ STEFANIA NICOLE
14104596 SANTANDER GLADYS JOSEFINA
27238327 SAYAGO GLADYS NOELIA
17782046 SEGUEL ALICIA
20121944 SENDRA ANDREA VILMA
14916359 SEPULVEDA CRISTINA DEL CARMEN
37947349 SEPULVEDA JULIANA MARISOL
41608720 SEPULVEDA MILAGROS DE LOS ANGELES
20337747 SEPULVEDA SUSANA
26132125 SERNA SONIA PATRICIA
35655511 SILKA DALMA MARISELA
23001534 SILVEYRA ANA ISABEL
38495069 SOLIS LUCIANA NOEMI
11496584 SOSA BERNARDINA TRINIDAD
14504457 SOTELO MARIA ISABEL
21380939 SOTO ESTHER MARINA
31587342 SOTO MARTA GRACIELA
18806107 SOTO FERRADA MARIANE VALESKA
34658313 SUAREZ LUCIANA ALEJANDRA
13667601 TANUZ NATALIA BEATRIZ
27046836 TAPIA MARIELA ALEJANDRA
25776834 TASSI SILVANA LORENA
22731021 TISNADO ALICIA BEATRIZ
20211346 TOLOSA CLAUDIA MARCELA
17322432 TORRES ELIZABETH
31173200 TORRES ROSANA ELISABET
31173137 TRONCOSO ANALIA PAOLA
31478011 TUMMINELLO SILVANA DEISY PAULINA
16285077 URRA DELICIA BEATRIZ
14514137 VALDEBENITE HEBET ELENA
16696423 VALENZUELA BEATRIZ
36434433 VALENZUELA MARIA CLEMENTINA
31173500 VALENZUELA SUYAI ANDREA
37856332 VALLEJOS CINTIA BELEN
17914586 VANNI MARCELA LAURA
23219452 VASILEFF BETIANA ANDREA
18179714 VAZQUEZ BLANCA AZUCENA
13732866 VAZQUEZ IRENIA
10531289 VAZQUEZ MARTHA
31000320 VAZQUEZ TATIANA VANINA
39521838 VEGA FLORENCIA ARACELI
34220452 VEJAR YAMILA JAQUELINE
12210316 VENEGAS MIRIAM GLADYS
13667656 VERDUGO MARISA VIVIANA
17489099 VIDAL ADRIANA
41608781 VIELMA DAIRA YASMIN
26530745 VILLAGRA IRENE ELIZABETH
26530511 VILLALOBO ELIA VERONICA
33285365 VILLAR ADRIANA JUDIT
38494753 VILLAR GUTIERREZ FABIANA ELENA
28624236 VILURON ALEJANDRA PAOLA
31173309 VIZCARRA MARIA EUGENIA
39521777 YAÑEZ GIMENA MARINE
18358921 ZAICHCO MARISA ELIZABETH
24417601 ZAPATA CARINA DANIELA
30060495 ZAPATA SILVIA YOLANDA
17914718 ZULOAGA BUSTOS MARIA AMELIA
27046786 ZUÑIGA LORENA DEL CARMEN
28123829 ZUÑIGA SILVANA YANET
25489837 ABARZUA ANDREA MERCEDES
21380067 ACEVEDO IRMA GLADYS
20558841 ACUÑA GLORIA EGIDIA
35313226 ACUÑA SILVIA VERONICA
36192010 AGUERO ROCIO CELESTE

 

 

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