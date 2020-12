Cooperativa Creer recibió aporte para empezar a funcionar

Los ex trabajadores de la Clínica de Cutral Co que formaron una cooperativa, recibieron esta mañana un aporte económico del Municipio para poder comenzar en el mes de enero.

Esta mañana el Municipio de Cutral Co entregó 370 mil pesos en insumos y dinero para que la Cooperativa de Salud “Creer” pueda comenzar a trabajar a mediados de Enero del 2021.

La anterior gestión dejó deudas en el servicio de Gas y el aporte será destinado a eso y a insumos.

El intendente José Rioseco valoró el esfuerzo de los ex trabajadores de la Clínica Cutral Co, “es la fe en la lucha que tienen ellos que le permitió llegar a un punto final. No soñaban con llegar a fin de año con esta nueva empresa”.

Agregó que el aporte económico para insumos y deudas, “para que empiecen a trabajar los antes posible. Que después sea la sociedad la que les dé el respaldo asistiendo”.

Los trabajadores manifestaron que hay varios problemas edilicios que deben solucionar, pero esperan abrir al público en el mes de enero con varios profesionales de la salud.