Llegó el calor y con el aparecieron animales ponzoñosos

Las condiciones climáticas de la temporada primavera-verano favorecen la mayor actividad y aparición de insectos y animales venenosos o ponzoñosos autóctonos de nuestra región, tales como arañas, alacranes o víboras.

El hecho motiva que se difundan una serie de recomendaciones tendientes a evitar picaduras o mordeduras. Entre las principales sugerencias aparecen como fundamentales la higiene en el hogar y sus alrededores como así también la elección de espacios recreativos despejados.

La larga lista de acciones a llevar a cabo para no ser víctima de insectos o arácnidos contempla el mantener la vivienda y alrededores limpios, desmalezados y sin acumulación de objetos que puedan servir de refugio y/o criadero de animales. También se recomienda colocar mosquiteros y burletes en aberturas de la vivienda; Realizar tareas de limpieza, desmalezamiento, jardinería, huerta siempre con mangas largas, pantalones largos, calzado cerrado y guantes; en caso de ver un animal ponzoñoso y/o venenoso, no intente capturarlo.

En caso que ocurra alguna picadura o mordedura, tampoco intente capturar al animal. Retirarse todos los elementos compresivos (pulseras, mangas, etc.) y acudir urgente a un centro asistencial. No aplicarse nada en la zona afectada. No ingerir ningún producto o medicamento.

Foto aportada por vecinos del barrio Zani