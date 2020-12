Especialistas insisten en los cuidados que deben tomarse para ver el eclipse

Especialistas recuerdan la importancia de las medidas de prevención para observar el fenómeno astronómico de manera segura y así evitar lesiones oculares.



Un eclipse total de Sol ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol, tapando total o parcialmente el disco del Sol para un espectador en la Tierra. Al respecto, desde el servicio de Oftalmología del Hospital Castro Rendón señalaron que durante este fenómeno hay un breve y único momento en el cual es seguro mirar directamente al Sol y es cuando la Luna bloquea completamente al Sol.

Se llama fase de totalidad y dura de unos pocos segundos a unos pocos minutos. A partir del instante en el que la Luna comienza a desplazarse de la cara del Sol, indicaron las profesiones del servicio, se deberán volver a aplicar las técnicas seguras para ver el eclipse. En este sentido, las médicas oftalmólogas Mirlay Rodríguez y Natalia Rosalía Racigh aclararon que el ojo no posee sensores de dolor, lo que le impide saber a las personas que el daño está sucediendo.

En base a esos conceptos es que desde el servicio de Oftalmología del Hospital Castro Rendón aconsejan no mirar al Sol de manera directa, tanto con o sin eclipse, a menos que se cuente con los materiales adecuados y durante los lapsos máximos establecidos; Tampoco mirar al Ssol a través de cámaras fotográficas, teléfonos inteligentes, binoculares, telescopios, lentes de sol, radiografías o filtros caseros, dado que ninguno de estos elementos detiene la totalidad de las radiaciones emitidas por el sol.

Para observación directa y segura deben utilizarse lentes especiales que cuenten con etiqueta ISO 12312-2. Estas no deben presentar rayas ni perforaciones y no deben tener una antigüedad mayor a los tres años. También, se pueden utilizar máscaras de soldador de grado 14 o superior. En ambos casos, es recomendable que la observación no supere los 30 segundos.