“Virus, cuarentena, desconcierto, vulnerabilidad, miedo”

Cuántas palabras que terminan poniendo al descubierto nuestras miserias humanas en lo más preciado que tenemos, NUESTRA VIDA. Nos enfrenta como sociedad, familia, amigos, vecinos sin hacer diferencias de credos, nivel social, política o cultural.

Este domingo triste nos vuelve a mostrar algo que ya lo estamos tomando como una nueva normalidad que viene para quedarse.

Fallecieron dos personas que toda su vida trabajaron en salud, al servicio de la comunidad. Y es irracional que no pudieran atenderlos en el lugar donde dedicaron toda su vida y trabajaron.

Qué pasa con el personal de salud? Ya se olvidaron de su juramento? o será que es la nueva modalidad que el médico te atienda a los gritos? qué el enfermero mire? y tengas que irte a otro lugar con el dolor, la desesperación tuya y de tu ser amado?.

Que DOLOR, IMPOTENCIA Y DESAMPARO se siente, de parte de quienes deberían generarnos lo contrario.

Despertemos !! No hay nadie que pueda ayudarnos? Acaso nos queda sólo llorar nuestros muertos? Que NO murieron por los efectos del virus, sino por desidia. No entiendo. Es muy duro tratar de poner en palabras tanto dolor, buscarle explicación, buscar amparo. Hasta cuándo??…

Abrazo en el dolor a todas las personas que perdieron algún ser querido, y en especial a la familia de Mario Ortiz y Ramon Chandia.

Natalia Quilodrán