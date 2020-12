Aún hay tiempo para regularizar deudas en Rentas

Los planes de pago de deudas en la Dirección Provincial de Rentas rigen hasta el próximo 31 de diciembre.

Las personas particulares y pymes morosas podrán anotarse y acceder a facilidades y quitas para el pago de Ingresos brutos, Sellos e Inmobiliario. La inscripción se realiza vía electrónica ingresando a la página https://dprneuquen.gob.ar

El director provincial de Rentas de la provincia del Neuquén, Juan Martin Insúa manifestó que, hasta la fecha, se hicieron más de 1000 planes de facilidades de pago y que más del 95 por ciento de los contribuyentes se inscribieron a través de la página web de la dirección.

El plan contempla dos grupos: por un lado, las deudas contraídas hasta el 29 de febrero último y, por el otro, las que se generaron desde el primero de marzo hasta el 30 de septiembre, es decir, a lo largo de la pandemia. Respecto de las deudas anteriores al inicio de la pandemia, el plan contempla planes de hasta 60 cuotas, con quitas de intereses y quitas del interés de financiación. Cuanto menos cuotas, más quitas va a tener el contribuyente.

En tanto, para las deudas contraídas tras la irrupción del coronavirus, el gobierno implementó más beneficios. Los planes en seis cuotas tienen un 100 por ciento de quita de los intereses y cien por ciento de quita de los intereses de financiación.

En cuanto a los detalles de los planes se informó que se condonan las multas no firmes al momento de la suscripción y los recargos por simple mora; Se pueden incluir las deudas en gestión judicial, previa autorización de Fiscalía; Sistema Francés. En todos los casos la primer cuota tiene el carácter de anticipo (no hay anticipo mínimo); Planes anteriores: Se pueden incluir previa liquidación de los mismos (se calcula el saldo vencido y no vencido del mismo y se lo puede refinanciar); Interés de financiación de base para los cálculos (sobre ésta se realizan las diferentes quitas): Tasa vigente al momento de realizar el plan. Actualmente está en 3,45% mensual.

Para las deudas devengadas hasta el 29 de febrero está contemplado pago contado o también planes que van de las dos a las sesenta cuotas.