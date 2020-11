Indignación por prisión domiciliaria a acusado de abusos

Un sujeto adquirió la prisión domiciliaria por beneplácito de un tribunal de impugnación y esto genero el miedo y la indignación de las víctimas.

La madre de las víctimas y el grupo Justicia Por Franquito se manifestaron esta mañana en fiscalía para protestar contra la decisión del tribunal de impugnación de darle prisión preventiva al acusado de abusar sexualmente de dos niñas en Plaza Huincul.

Las víctimas se mudaron de la ciudad ya que se sienten desprotegidas. Además en una audiencia del 18 de Septiembre el sujeto amenazó a una familiar mientras era trasladado por la policía.

La madre de las niñas señaló que el día de ayer se hizo una audiencia vía Zoom y el tribunal de impugnaciones le dio el beneficio de esperar el juicio en prisión domiciliaria “tenemos miedo y conocemos lo que va a hacer”.

Dijo que no hay policías para asegurar que cumpla con la prisión domiciliaria “queremos saber que estamos segura, porque no tenemos custodia, no tenemos seguridad. No hay policías para verificar si se respeta la prisión domiciliaria porque están muchos afectados por Covid”.

Además la madre de las niñas se irá a la ruta a protestar, “eso no debe pasar, mis hijas guardadas y yo enferma oncológica en la ruta protestando”.