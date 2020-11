Ciclistas se movilizarán contra la inseguridad

Convocan a la plazoleta del Reloj hoy a las 19.30 ante los reiterados robos violentos en las calles.

Ciclistas de la comarca se movilizarán a la Plazoleta del Reloj a las 19.30 para reclamar por seguridad a las autoridades ya que día a día crecen los robos violentos en la vía pública.

José Vázquez, vecino y ciclista de la comarca convocó a los diferentes grupos y a la sociedad en general. Agregó que la policía está dispuesta a realizar una reunión con los deportistas para escucharlos y buscar soluciones.

La marcha se realizará a la misma hora en Neuquén capital ya que el robo violento de bicicletas se repite en la capital y las ciudades del Alto Valle.

Por otro lado dijo que se reclama medidas a las autoridades, pero que también los ciudadanos deben aportar de su parte, “la solución no es mágica y no existe, si bien necesitamos respuestas de las autoridades nosotros como sociedad debemos involucrarnos, no comprar cosas robadas y colaborar con la policía”.

Foto ilustrativa