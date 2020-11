“Por un estúpido como este se ensució a un montón de personas”

Familiares de la mujer que falleció por Covid y que le robaron el celular en el Hospital cargó contra el profesional involucrado y señaló que desde el Salud nadie se comunicó para pedir disculpas.

La semana pasada se dio a conocer un indignante caso de un robo a una mujer de Rincón de los Sauces que falleció por Covid en el Hospital de Cutral Co.

Los familiares denunciaron que faltaba su celular Samsung A50 (que en el mercado ronda los 50 mil pesos) y por esto se comenzó con una investigación que avanzó gracias a que el hijo se movió.

El hijo de la mujer fallecida consiguió un código de seguimiento gracias a gestionarlo ante la empresa de celular y la de servicio telefónico. Con esto consiguió los domicilios en donde estuvo el celular que además fue llevado a una casa de reparaciones en dónde fue reseteado. Además se activó una cuenta de Gmail a nombre de la mujer del sospechoso.

Todos estos datos fueron aportados a la fiscalía de Rincón de los Sauces que coordinó los operativos con la fiscalía de Cutral Co y se recuperó el celular, “tenemos el dato que dijo que lo compró el celular en Subastas, pero no dio ningún nombre y luego entregó el teléfono” señaló Luciana Pavan, amiga de la familia.

Paván agregó que el sujeto trabaja en el Hospital y estuvo al cuidado de la mujer fallecida “esa personas se tomó el tiempo y me escribió y me dijo que estaba mal lo que estaba haciendo. Quiero diferenciar que nosotros destacamos el papel del hospital y como la cuidaron a Claudia, no ponemos a todos en la misma bolsa”.

La familia va a viajar por otros trámites para Cutral Co, deben retirar el celular y desde la policía agregaron que sacaron todo lo que tenía en la memoria para sumarlo a la causa.

También dijo que a pesar de que el Hospital quedó mal parado, nadie de salud de Cutral Co o Provincial se comunicó para pedir disculpas o dar explicaciones.

Paván señaló que una vez que dieron a conocer el caso muchas personas también denunciaron faltantes de celulares, billeteras y otros elementos de valor de internados en el Hospital de Cutral Co, “hay mucha gente que pasa por lo mismo, es un momento duro, están para cuidarnos y por un estúpido como éste, ensucian a un montón de gente. No hay palabras , ojala que esto ayude a que los vivos como estos no salgan limpios ya que hay gente que se mueve”.