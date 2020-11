Bomberos reclaman aportes y preparan medidas

Apuntaron contra provincia por no realizar los aportes en tiempo y forma para el correcto funcionamiento. Analizan medidas de fuerza.

José Acuña, del cuartel de Bomberos de Plaza Huincul dio detalles de la crítica situación que pasan en los diferentes cuarteles de la provincia por la falta de aportes.

“Entró una partida de 162 mil pesos y con eso no hacemos nada, y ahora entró otra más de 300 mil pesos y si nos ponemos a sacar cuentas de los gastos de seguro, obra social, internet, luz, el gas, el agua, el reconocimiento a la trayectoria de los bomberos con 20 o 25 años de servicio, no nos alcanza, no llegamos a cubrir los costos” aseveró.

Acuña sostuvo que la vida del cuartel es como la de una casa de familia, ya que si no pagan los servicios se quedan sin ellos, “sino pagamos se cae la obra social, se cae todo. Hoy no tenemos internet, es como cualquier casa si tenés deuda te cortan los servicios”.

El bombero agregó “somos un ahorro para la provincia, si tuvieran que pagarle a todos los bomberos no le alcanzaría la plata. Hay cuarteles que no le pueden pagar a sus bomberos”.

El voluntario indicó que no tienen pensado cortar una ruta, pero que planean medidas de fuerza si la provincia sigue sin dar respuestas.

También se quejó porque el gobierno provincial no realiza los aportes en tiempo y forma, pero piden que rindan en el acto los gastos, “Pagaron solo una parte del subsidio provincial y tenemos que rendir la poca plata rápidamente para que nos puedan pagar la otra cuota, ellos pueden exigir pero nosotros no”.