Lencina y la dirigencia discutirán su continuidad

Si bien circuló que Jorge Lencina ya estaba afuera de Alianza, se detalló que el DT y la dirigencia tienen una reunión por delante para definir el futuro.

En los últimos días surgió el rumor de que Jorge “Pulpo” Lencina dejó de ser el entrenador de Alianza de Cutral Co.

Desde la dirigencia no dieron precisiones de la continuidad del DT que dirigió al Gallo en la primera parte del Regional Amateur.

Fuentes cercanas al DT indicaron que por ahora no se va, pero en las próximas horas se produciría una charla entre Lencina y la dirigencia para definir algunas cuestiones.

La económica no sería un problema, pero hay cuestiones de formas que no le gustaron al DT y que si no se arreglan no vería con buenos ojos seguir en la institución.