Ramón Rioseco acusa al MPN de querer entregar Vaca Muerta al FMI

El diputado parlamentario cuestionó “¿a que vendría el FMI si no fuera a ver in situ y conocer del propio gobernador de la provincia, la situación actual de Vaca Muerta y su potencial aun no desarrollado por falta de condiciones necesarias para las inversiones?”.

En un extenso comunicado de prensa difundido, Ramón Rioseco sentó postura respecto a la administración del gobierno provincial. “Pocos días atrás, el gobernador Omar Gutiérrez volvió de Buenos Aires después de verse con funcionarios del gobierno nacional para comenzar la preparación de una reunión inédita para el gobierno neuquino, con los emisarios del Fondo Monetario internacional. El encuentro con eje en Vaca Muerta y su desarrollo se hará el jueves por videoconferencia” plantea a modo de introducción.

Según el ex intendente el FMI no debería entrometerse en las cuestiones internas de la política económica de un país, pero Argentina y Neuquén en particular, están muy endeudadas y Vaca Muerta puede operar como garantía real de la capacidad de repago de esas deudas.

Tras un análisis de la situación financiera, Rioseco concluye “Así las cosas, el gobernador Gutiérrez no le queda otra alternativa que aceptar mansamente la visita de los funcionarios del FMI, sabe que en los próximos días se juega su última ficha ara lograr el acuerdo con los acreedores externos, y que para cerrar su bache fiscal hasta fin de año, necesitará tener aceitada su relación con el gobierno nacional”.