Una neuquina postulada para “Abanderados argentinos”

La docente Valeria Martínez es de los Miches y junto a su compañera de trabajo y a la escuela en la que trabajan participan de “Abanderados” con la propuesta “Mantener el vínculo Escuela- Familia”.

“Nuestra escuela es un establecimiento educativo rural, no cuenta con conectividad entonces tuvimos que ver como llegábamos a nuestros cien estudiantes que viven a entre tres y cinco kilómetros de la escuela. Entonces buscamos la forma de organizarnos, imprimir cuadernillos y salir a repartirlos para que los chicos tuvieran sus actividades” comentó Valeria.

Con el proyecto, Valeria decidió acortar las distancias. Es docente rural de la escuela N° 93 de Los Miches, un pueblo cordillerano a 487 km de Neuquén capital, en donde junto a un equipo de docentes rurales, impulsa la iniciativa “Mantener el vínculo Escuela – Familia”. Desde el comienzo de la pandemia, recorren las casas de cada uno de los 100 chicos que asisten a la escuela para entregarles cuadernillos impresos con material bibliográfico para que no dejen de estudiar y los acompañan de manera psicológica para sobrellevar los problemas ocasionados por el encierro. A partir de esta iniciativa, buscan facilitar el auto desempeño y la participación del grupo familiar en este contexto de pandemia cubriendo las necesidades de todos los grupos escolares – desde sala de jardín de 3 años hasta 7mo grado-. La principal intención de Valeria y el equipo docente es mantener el contacto con los alumnos y sus familias donde no solo les proporcionen conocimiento sino que también los orienten, acompañen y ayuden a abordar cuestiones emocionales y psicológicas, surgidas a partir de no poder visitar a sus familiares, quienes viven en zonas alejadas, teniendo que renunciar a sus costumbres y tradiciones propias.

Con el proyecto llevado a cabo durante todos estos meses participan de “Abanderados” un premio anual que reconoce a aquellos argentinos que se destacan por su dedicación a los demás, y difunde sus vidas para que su ejemplo inspire al resto de la sociedad.

Quienes deseen apoyar a estas docentes pueden votar a su favor, ingresando en la página www.premioabanderados.com.ar donde encontraran su historia.