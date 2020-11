Destacan la importancia de hacer un uso responsable de los antibióticos

Del 18 al 24 de noviembre se transita la “Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos” tiempo en que se refuerza el concepto de que los antibióticos y otros antimicrobianos son un recurso valioso pero es de suma importancia asesorarse adecuadamente antes de tomarlos.

Este año, el lema propuesto por la Organización Mundial de la Salud es “Unidos para preservar los antimicrobianos”, con el fin de fomentar mejores prácticas entre el público en general y los trabajadores de la salud para detener la aparición y la propagación de infecciones resistentes a los medicamentos.

Es importante explicar que los antibióticos y otros antimicrobianos eficaces son imprescindibles como medidas preventivas y curativas, para proteger a las personas de enfermedades potencialmente mortales y garantizar procedimientos sanitarios complejos. Sin embargo, el mal uso y el abuso sistemático de estos fármacos en diferentes escenarios como la medicina, agricultura, investigación, entre otros, ha puesto en riesgo a todos los países.

Consejos para tener en cuenta y usar responsablemente los antibióticos: el lavado de manos, es una medida sencilla y simple, que ayuda a frenar la propagación de las infecciones; los antibióticos eficaces son imprescindibles para prevenir y curar muchas enfermedades. Muchas veces no son el tratamiento adecuado por lo que NO hay que automedicarse. También se recomienda sostener los tratamientos indicados, incluso durante la pandemia por COVID-19, es fundamental para prevenir la resistencia a los medicamentos; los virus no se tratan con antibióticos y la fiebre puede tener muchas causas, por eso es recomendable consultar a un médico.

Con motivo de la fecha durante esta semana el área Salud de la provincia dará capacitaciones sobre antibióticos a las distintas Zonas Sanitarias. Estas charlas hacen hincapié en los procesos para asegurar el uso adecuado de antimicrobianos, dosis, vía de administración, duración de su uso, eficacia, tolerancia y efectos adversos.