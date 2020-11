Ni la pandemia detuvo al Tremn Tahuen

Desde el viernes 20 al domingo 22 de noviembre se hará la 32° edición consecutiva del Tremn Tahuen que será transmitido on line.

El día de hoy se presentó el Tremn Tahuen 2020 en el Centro Cultural de Cutral Co que se hará con shows virtuales del viernes 20 al domingo 22 de Noviembre.

Todos los días la transmisión arrancará a las 22 por el perfil de Facebook de la Ciudad de Cutral Co con varios números de artistas locales y patagónicos, por lo que no se sabe cuándo finalizará cada jornada.

Walter Páez, músico folclorista destacó que el Tremn Tahuen no podía detenerse ya que lleva 32 años realizándose de manera ininterrumpida, “lo importante era no perder la fecha porque viene 32 años sin parar, siempre tuvo presencia y no la paró ni la pandemia”.

Por su parte la Subsecretaria de Cultura Cintya Ferreira Mesa, destacó el trabajo que se hizo para tener el festival, “buscamos para que los artistas se sientan contenido y para que el público que necesita de estas expresiones”.