Reiteran pedido de justicia por caso de abuso

El Grupo “Justicia por Franquito” volvió a pedir que la justicia actúe en un caso grave de abuso contra una nena de 7 años.

El día de hoy el grupo “Justicia por Franquito” realizó una actividad para visibilizar un caso de una nena de 7 años, que habría sido abusada por su padrastro con el conocimiento de su madre.

María Ester Ragni, integrante del grupo, señaló que el último abuso se habría producido hace 6 meses y los que activaron el protocolo fueron los médicos de Neuquén, ay que la menor fue derivada por un supuesto accidente doméstico y ahí se detectó el abuso.

Ragni apuntó contra la justicia ya que a 6 meses del aberrante hecho al justicia no se movilizó, “pedimos justicia por una nena de 7 años que fue abusada y no se formularon los cargos desde mayo a la fecha”. Agregó que cuentan con la denuncia de los médicos y con otros elementos “hay muestras de ADN en la ropa de la nena, ropa de cama, un bóxer del abusador que estaba entre las sábanas y no se hicieron los cotejos”.

Por otro lado dijo que no se ha efectuado la cámara Gesell “no se puede hacer porque la nena no habla del tema y solo se puede hacer una vez por lo que se puede perder una prueba importante”.