Rioseco apuntó a provincia por la flexibilización de controles

El intendente se mostró en contra de la falta de controles para la temporada turística.

En conferencia de prensa, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco se mostró en contra de la flexibilización de controles y de la apertura de actividades.

El mandatario dijo que no abrirán las canchas de fútbol por considerar que no es tiempo de aflojar con ciertas medidas para evitar rebrotes, “creemos que por el momento no vamos a habilitar”.

Por otro lado se mostró en contra de que no se pidan testeos para ingresar a Neuquén en la temporada turística, “cualquiera que quiera podrá ingresar sin ningún test y parece peligroso. Se invirtió mucho dinero para proteger y contener los contagios y de pronto abrir todo de la noche a la mañana no parece correcto”. El intendente de Cutral Co afirmó que van a ir “paso a paso”.

Rioseco se refirió de manera irónica sobre lo que ocurrirá en 14 de Diciembre con el Eclipse total de sol, ya que en Cutral Co tendrá una de las mejores opciones para ofrecer con un bloqueo del 97%, pero desde provincia promocionan a otras ciudades “cada cosa que pase y se nombre a Cutral Co va a producir algo a nivel provincial, parece que lo que le sucede a Cutral Co le va a suceder a El Chocón, a Picún, Piedra del Águila”.

De todas formas Rioseco señaló que se prepararán para recibir a personas de diferentes lugares que quieran presenciar el eclipse, “Cada localidad sabrá que va a ofrecer para los visitantes. Nosotros estaremos en el hecho histórico, prepararemos la difusión y a la gente para que pueda orientar a turistas sobre los hoteles, los restaurants y ofrecer alternativas a los visitantes. Queremos ratificar que Cutral Co merecer ser visitado y no solo tenemos el Cristo sobre la ruta.