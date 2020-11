Quejas por el precio de las canchas

Volvió el fútbol recreativo y los turnos se agotaron, pero los jugadores notaron un incremento de más del 150 %.

Esta semana volvió el fútbol recreativo en Plaza Huincul lo que significó un alivio para los dueños de las canchas que no trabajaron desde el inicio de la pandemia.

Los turnos se agotaron y dueños afirmaron que se reservaron turnos a dos semanas ya que había muchas ganas de jugar.

La otra cara del regreso del fútbol no fue tan positiva, ya que los jugadores amateurs denunciaron un incremento de casi el 150%, “en marzo pagábamos $ 70 y ahora se paga $ 200 por cabeza”.

Afirmaron que no hay razón para un incremento tan marcado y aseguraron que no es empático ya que todos tienen ganas de volver a jugar y no todos tienen dinero.

Por otro lado esta mañana el intendente de Cutral Co, José Rioseco, manifestó que no abrirán las canchas de esta ciudad porque consideran que se pueden producir contagios.