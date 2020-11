Cutral Co flexibiliza horario comercial y suspende atención por DNI

El Ejecutivo de Cutral Co comunicó nuevas medidas adoptadas para la organización comercial y tendientes a adaptar la actividad diaria de los vecinos a la realidad imperante marcada por la pandemia.

De acuerdo a lo informado, el intendente José Rioseco firmó el Decreto 28/38 que establece que a partir de hoy la atención al público en los comercios de la ciudad será de lunes a sábados hasta las 21 horas sin uso de DNI, a excepción de los hipermercados que continuarán brindando la atención por número de terminación de DNI.

La medida contempla además que las cervecerías podrán trabajar con atención al público de lunes a sábados hasta las 21 horas y take away o delivery hasta las 23 horas. En tanto, los comercios gastronómicos podrán funcionar esos mismos días hasta las 21 horas bajo la modalidad de take away y/o de delivery y se suma la habilitación para trabajar los domingos hasta las 14 horas.

Más allá de la flexibilización informada se sugiere a los vecinos de la comarca salir por cuestiones de aprovisionamiento o trámites, pero continuar aplicando las medidas sanitarias de seguridad para evitar los contagios de coronavirus.