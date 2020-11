Vanesa, la mamá de Facundo Tiznado que murió en un accidente de moto, pidió a las autoridades que controlen a los jóvenes en las calles para que no se “pierdan”.

Facundo Tiznado murió en un accidente de tránsito cuando iba en la moto de un amigo y chocó con un Fiat Uno.

Vanesa, la madre del adolescente de 16 años que jugaba en Petrolero, llamó a la radio e imploró a las autoridades que controles a los jóvenes que se juntan en las calles y en la plaza de Ruca Quimey.

La mujer afirmó que a pocas semanas de tener un fallecido por un accidente de moto, en ese lugar hay consumo de drogas, alcohol y también picadas de moto, “quiero que la gente, el intendente y las autoridades hagan algo con la juventud, en eso lugar pasan muchas cosas y no tienen controles”.

Vanesa dijo que la última vez que vio a su hijo le dijo que iba a ir a la plaza del Ruca, “estaba haciendo picadas por lo que me enteré en la moto de un amigo. Su moto está en mi casa, estaba con 3 chicos más que hasta ahora no han venido.

La mujer insistió que no hay control de los jóvenes en la plaza, “Ayer hubo una pelea de jovencitas, hacen picadas en el lugar, se drogan, toman”.

Vanesa manifestó que ya no quiere otro muerto por falta de controles, “por el amor de mi hijo no quiero escuchar más que se están perdiendo ahí en ese lugar. No quiero otro Facundo más porque me duele”.