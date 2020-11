Coronavirus: ¿cuánto tiempo debo autoaislarme?

La Red de Abordaje Comunitario con funcionamiento en la comarca tiene como una de sus tantas funciones la información y educación de los vecinos. A partir de esto es que hicieron circular una comunicación explicativa en la que se detalla el tiempo de aislamiento que debe hacer cada persona, según los casos.

La misma refiere que si una persona fue hisopada y dio positivo debe autoaislarse por diez días.

Si alguien manifiesta síntomas compatibles con COVID pero aun no fue hisopado también debe mantenerse aislado por diez días, además de gestionar la realización del test. En tanto, si esa misma persona no logra realizarse el test o si lo hace y da negativo también debe permanecer aislado por diez días, esto porque el hisopado negativo no descarta la infección, sobre todo si es en el primer día de síntomas o si ya pasaron varios días de comenzados los mismos.

Quienes son contactos estrechos deben autoaislarse por un periodo de 14 días La RAC finalmente indica que si en esos catorce días comienza a sentir síntomas, deberá aislarse por diez días más desde el inicio del malestar.

La información resulta de utilidad dado el desconocimiento y falta de orientación que padecen en un primer momento quienes tienen sospechas de haber contagiado la enfermedad.