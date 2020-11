Denuncian inacción de la justicia en caso de abuso

El día de ayer mujeres realizaron una protesta para visibilizar un caso de abuso a una menor. Aseguraron que la justicia no actuó en 5 meses, no hizo la Cámara Gesell y la formulación de cargos.

María Ester Ragni del grupo “Justicia por Franquito” aseguró que al justicia no actuó luego de 5 meses de que se hizo la denuncia, “Le dijeron al padre que no era necesario que tuviera un abogado defensor; desde el mes de mayo que fue abusada la causa está archivada y no hubo formulación de cargos”. Además la activista por los derechos de las mujeres y de los niños agregó “a la nena no se le hace la cámara de Gesell porque según la psicóloga está guionada, cuando abordan el tema dice que de eso ella no va a hablar de eso”.

Para el grupo Justicia pro Franquito el abuso ocurrió en el seno de la familia materna por parte del padrastro y ven negativo que vuelva a ese lugar, “ocurrió el abuso en el entorno de la familia materna, con el agravante que la abuela pide la tenencia compartida y régimen de comunicación. La justicia dispuso que la nena se quede con el padre. Nos reunimos con el defensor de los niños, Lautaro Arevalo, hablamos y le mostramos el expediente, y la nena no puede estar en contacto con la abuela y la familia materna porque ahí ocurrieron los abusos”.

También apuntó contra la fiscal Macaya que tiene a cargo la causa, “estuvimos con la Dra Cevallos (asistente de la fiscal) para interiorizarnos porque hay muestras genéticas en ropa interior, ropa de cama y no se hizo el cotejo de ADN. Después de 5 meses no sabemos quién fue el abusador de la niña.

Ragni aseveró que otro fiscal debe tomar el caso “La fiscal Macaya no está trabajando, solamente lo hace por teléfono y la subrogante es la Dra González Taboada y está de licencia en Zapala” dijo y agregó “si no puede actuar que se aparte de la causa y se nombre a otra fiscal. Es un tema de responsabilidad y de sentido común.

Además adelantó que la semana que viene junto con el padre de la víctima se van a reunir con el fiscal José Gerez.

Ragni insistió “debe haber una formulación de cargos, de que justicia hablamos. ¿Por qué no se protege a los niños y hay pedófilos en las calles libres?”.