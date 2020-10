Ate anuncia movilización a los puentes para la próxima semana

El gremio pide por el cumplimiento del acta firmada el pasado 28 de febrero. Para visibilizar una vez más el reclamo movilizarán la próxima semana a los puentes carreteros.

En dialogo con esta radio, el secretario general de ATE Carlos Quintriqueo agregó que a los reclamos ya planteados se suma el que en algunos municipios está en riesgo el pago de salarios a los trabajadores.

El referente gremial manifestó malestar porque el Ejecutivo convocó a una reunión a los representantes de los trabajadores, les informó sobre la situación financiera de la provincia pero no presentó ninguna alternativa ni búsqueda de solución. “No alcanza con analizar que la caída del consumo del combustible afecta a Neuquén porque eso es sabido, que la pandemia paralizo al país también, que no hay turismo es sabido, pero no se busca una solución para reemplazar esos fondos para afrontar compromisos asumidos” manifestó.

La manifestación planificada para el próximo jueves será la tercera que ATE impulsa en estas últimas semanas. Y en ese sentido, Quintriqueo aseguró que de no haber respuestas, las medidas se irán intensificando con el correr de los días.