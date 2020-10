Eli González “siempre hay que apostar a la obra pública”

Con esa referencia la concejal dio su apoyo al proyecto mediante el cual el Ejecutivo logrará financiación para la concreción de obras en la ciudad.

Días pasados, concejales de cutral Co aprobaron un proyecto mediante el cual se autoriza al Ejecutivo a solicitar un anticipo de fondo para la creación del programa municipal de obras públicas “Cutral Co de pie”. La concejal González refirió que se trata de fondos no reintegrables que serán invertidos principalmente en dos obras de importancia; una de ellas la construcción del crematorio en el cementerio de la localidad y en el Colector Cloacal Norte. También se planifica dar continuidad a los trabajos de pavimentación.

En dialogo con esta radio, la concejal dejo sentado que uno de los requisitos que consideró necesario para dar su apoyo fue el compromiso que la obra de mano contratada sea al menos en un 85% de la localidad. “Yo creo que siempre hay que apostar a la obra pública, es algo que se ve luego reflejado en la ciudad”.