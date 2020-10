Aumentó el maltrato animal durante la pandemia

Desde Manos Amigas indicaron que aumentó el maltrato animal durante la época de aislamiento. Solicitaron que hagan las denuncias correspondientes en la comisaría los testigos de los hechos.

Andrea Ojeda de Manos Amigas habló en FM Fuego sobre las denuncias de maltrato animal y mostró preocupación por la falta de atención de las autoridades a estos hechos, “las denuncias no son leídas y tomadas”.

Además agregó que en el perfil de Facebook del grupo reciben muchas denuncias pero ellos no son un órgano de acción o una autoridad, “somos un nexo y no tenemos autonomía de dar respuestas a esas denuncias, tampoco somos funcionarias”.

La activista manifestó que durante el periodo de aislamiento aumentaron los casos y las denuncias por maltrato animal en la comarca petrolera. “Abusos, torturas, apuñalamiento y mutilaciones de partes del cuerpo. Una persona que es capaz de matar a una animal indefenso que no puede hablar hay que pensar que puede hacerle a una persona” manifestó.

Por otro lado dijo que lo ideal es que la persona que vio el maltrato animal haga la denuncia y no incentive a otros, “la denuncia la tiene que hacer la persona que vio el delito, porque se pierde información en el boca a boca. Debe ser mayor de 21 años y acreditar su identidad e ir al comisaria, debe exigir que se tome la denuncia porque muchas veces los policías minimizan porque no tiene tiempo o no están bien informados”.