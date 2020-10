Por la demora de provincia la obra del acueducto encareció 6 veces más

Ramón Rioseco dijo que por el retraso administrativo del gobierno de Neuquén la obra pasó de costar 15 a 100 millones de pesos en 3 años.

El parlamentario del Sur, Ramón Rioseco, estuvo en el acto de ascenso de categorías y entrega de elementos a los Bomberos de Cutral Co y se refirió a varios temas.

Rioseco indicó que ya se sacó la licitación por provincia y ahora falta que se adjudique la obra de recambio del acueducto. La obra consiste en la colocación de la tubería de 800 milímetros que conecte la estación elevadora del río Neuquén a la planta potabilizadora Buena Esperanza.

El dirigente se quejó que no se dio importancia a la obra de la comarca y por esto se encareció 6 veces más en 3 años, “hace 3 años se financió la obra por 15 millones, no se hizo la licitación, después salió 30 millones y se retrasaron las obras y ahora salen 100 millones de pesos. La provincia no la licitó, debió hacer la parte administrativa y no poner plata y tardó en hacerlo y por eso aumentó el precio”.