“El Gobierno provincial no encontró el diagnóstico”

El infectólogo Jorge Calderón habló con FM Fuego y señaló que todavía el gobierno de Neuquén no logró encontrarle la vuelta al virus

Esta mañana dialogó con FM Fuego Jorge Calderón, infectólogo del Policlínico Neuquén y fue consultado sobre la situación epidemiológica de Neuquén por el Covid 19.

Consultado sobre los peligros de la reinfección dijo que es posible que se dé porque circulan distintas cepas del virus, “a mi me asustó que los españoles están con los números altísimos de contagios, Francia e Italia lo mismo. Cuando estemos en Otoño nosotros vamos a volver a estar complicados, en Europa no terminó y nosotros no podemos sacarnos de encima el virus”.

El profesional de la salud afirmó que luego de 7 meses el gobierno neuquino no encontró el diagnóstico de la situación ya que las medidas que tomaron no frenaron los contagios.

Calderón sostuvo que hay que apuntar a los jóvenes y concientizarlos de los contagios que pueden provocar, “yo creo que hay que hacer hincapié que como población debemos cuidarnos, ser egoístas y cuidarnos. En mi consultorio estamos a más de 2 metros, me pongo mascara, protección ocular y me debo cuidar por mi trabajo. No están respetando el tema los jóvenes con las juntadas y en las plazas ya que el 80% de los infectados pasan como asintomáticos y estos contagian al 60%”.

El infectólogo agregó que como profesionales propusieron salir a detectar a los jóvenes en sus lugares de esparcimiento, pero no fueron escuchados, “lo que propusimos y que no fuimos escuchados, fue apuntar a lugares claves como las plazas, las reuniones, donde están los jóvenes e ir i motivarlos, sin la multa sin la amenaza, los tenemos que convencer con un mensaje amigable. La estrategia es testear a los jóvenes, pero no quieren porque no es político”.

También señaló que por estudios en los lugares que más contagios se producen son en los cerrados como “restoranes, cafés, bares y gimnasios, son los 4 lugares más complicados, son los lugares en los que uno se relaja y se saca el barbijo”.