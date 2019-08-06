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Jurados Populares: difunden listado de ciudadanos convocados

Fuego24.com

Posted on octubre 23, 2020, 6:56 pm
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La Oficina Judicial de Cutral Co dio a conocer un listado en el que figura la identidad de ciudadanas y ciudadanos que podrían ser posibles integrantes de Jurados Populares.

Los nombres que figuran en la lista fueron resultado de un sorteo realizado en la dependencia judicial. Cabe recordar en este punto que la función de Jurado es una carga pública obligatoria y será remunerada.

Quienes figuren en el listado que se detalla a continuación deberán comunicarse a la brevedad a los siguientes teléfonos donde se les informarán los pasos a seguir: 299-4765653, 299-4384235 o a la línea fija 486018.

Fuente Oficina Judicial Cutral Co

 

APELLIDO NOMBRE DNI
AGUIRRE MARITE DEL CARMEN 37946365
ALBORNOZ SABINA IVANA. 29027638
ANCATEN SILVINA JOHANA 35834883
ANTIPAN MARCELA VIVIANA 28387805
ARAYA DALMA AYELEN 37856989
ARISMENDI MARIA MARTA 25298773
AVACA NURI ALICIA 10980861
BARRERA CARINA ANDREA 26132122
BARRIOS GLADYS INES 18021657
BASCUÑAN SILVIA MONICA 24817478
BELMAR ANDREA CECILIA 27640421
BLANCO ANDRIOLI FABIANA LUJAN 41010958
BRAVO MIRTHA BEATRIZ 17782032
BURGOS SILVINA YANET 30634786
CABEZAS MARIA ELIDA 6074121
CALIHU ALICIA NOEMI 13934046
CAÑETE CATALINA 6536100
CARDENAS REZUC STELLA MARISA 14230429
CASO MARIA SOLEDAD 38812060
CASTRO ARACELLI DANIELA ANAHI 37946871
CAYHUEQUE MAYRA AYELEN 41347265
CERDA MARIFIL MELINA LUJAN 35037657
CHAVEZ NATALIA ANDREA 26741987
CIDES FABIANA MICAELA 37172846
CONTRERAS ELIDA ELIZABETH 36692686
CORDOBEZ MARIELA TATIANA 33673527
DIAZ SOFIA 10891281
DURAN IRIS NATALIA 28624114
EPULEF CARLA MARINA 35834641
ESPINOSA MARIA ROSA 31846697
FLORES ARACELI DAMARIS 41010708
FORMA OLGA BEATRIZ 17046227
FUENTES BALDI CAMILA GISELLE 40295148
GIORGGI ALDANA FRANCESCA 40295140
GONZALEZ ESTHER BEATRIZ 20687558
GUTIERREZ GABY ESTRELLA 14299932
GUZMAN MARIA DE LOS ANGELES 22619002
HERNANDEZ CARINA VANINA 28624041
HERRERA ADRIANA VANESA 32120010
INSUA JESICA DAIANA 43394898
LILLO MICAELA ANAHI 40615223
LIZAMA PAULA MICAELA 40616718
LUCE LIDIA BIBIANA 22093256
MALDONADO CINDY MARIEL 33673328
MARIN MARIA DE LOS ANGELES 33285238
MELLADO IANINA ALEJANDRA 26530974
MENDEZ FLORENCIA ARIADNA 41347251
MENDEZ RIKEMBERG MARIA EUGENIA 40294362
MESA JESICA SILVINA 29027752
MIRANDA MIRNA GIMENA 37781616
MONJE GRACIELA SOLEDAD 26936101
MONTES ANGELA PAOLA 30272911
MORALES JUANA 13699679
MORENO VIELMA MARIA SOL 37856547
MUÑOZ FIDELINA 12818081
NARAMBUENA JESICA GISELA 32120140
NAVARRETE MARIA TERESA 16285063
NORIEGA NAMUNCURA JESICA AYELEN 33029079
PAGANINI MARIA DEL CARMEN 35310457
PALMA MICAELA FERNANDA 39131772
PICERO TRUJILLO MARIA REGINA 18882753
PINO ROSA 13148334
PRIETO FLORENCIA SOFIA 41436808
QUEZADA BLANCA ELOISA 13699559
QUINTANA LUISA ADELAIDA 31000368
REAL PAOLA ANDREA 27046632
RIVAS MERINO ROCIO GUADALUPE 40960642
ROCO MARIA CECILIA 26438168
RODRIGUEZ MARIA LUZ 36371414
ROMERO ANTONIA 21049930
SALAS MALVINA ARGENTINA 6647236
SALVO CECILIA MARIANA 28453501
SAN MARTIN BRENDA MAGALI 36840887
SEPULVEDA ZAIDA MABEL 37781149
SOSA YOLANDA CLAVELINA 31483706
SOTO ROSA EDUVINA 17046314
TAPIA AYELEN ANDREA 31704723
TERRERA ALICIA NELIDA 22369458
VAZQUEZ LORENA YANET 30272511
VEGA GRISELDA BEATRIZ 39131649
VERDECCHIA CLAUDIA YOLANDA 18570019
VIVANCO RAMONA ADELA 29157140
ZURITA MARISOL EDITH 28614762
ABARZUA VICTOR GONZALO 33285088
ADRIAZOLA DIEGO JESÚS 34122736
ALCARAZ SEBASTIAN HORACIO 39522439
ALMEIDA ROBERTO NICOLAS 41347549
ALUCH AHMED LUIS 27807763
ANCALEPI DIEGO ABEL 31802359
ANTIO GERONIMO ENRIQUE 22898514
ARAVENA MAXIMILIANO ADOLFO 37461777
AROCA CARLOS RAMON 18358909
ATANASIO CLAUDIO MANUEL 20669846
BAEZA EDUARDO ANDRES 25173220
BAQUER ALEXIS RAFAEL 39131783
BARROS RAUL OMAR 11472715
BENEGAS WALTER MARTIN 32909445
BIAZETTI PEDRO ANGEL 40444097
BORDA VICTOR JAVIER 20120712
BUCAREY ALEJANDRO MARCELO 23612996
CAMPOS CRISTIAN BERNARDO 29551777
CARBALLO CEFERINO EZEQUIEL 39639052
CARRASCO ANDRES 26426566
CARUS HECTOR OMAR 40293714
CASTILLO MARIO DANIEL 32570315
CATERENIUC FEDERICO BRAIAN 34525491
CERDA JUAN CARLOS 22307086
CHAVARRIA GUSTAVO ARIEL 34866789
CIDES JONATHAN DAVID 38495165
COFRE RICARDO IVAN 35037584
CONTRERAS GONZALO ALEJANDRO 41437282
CORREA ADRIAN HUMBERTO 26530513
COSCARARTE CAPUA ROBERTO NESTOR 14299919
CUPPARI JOSE FERNANDO DARIO 26882965
DIAZ ERNESTO OMAR 22307551
DUARTE MICHAEL ALAN 37857733
ELISSETCHE SEBASTIAN ARIEL 29127350
FALCON RUBEN OSCAR 28540022
FERNANDEZ DIAZ EMILIO ALBERTO 18783598
FIGUEROA PEDRO 23786934
FONSECA SEBASTIAN MIGUEL 40615391
GAL ARY LUIS 29027792
GARCEZ MAQUI ALBERTO 39880583
GARRIDO DOMINGO ANTONIO 10891118
GEREZ FACUNDO EMANUEL 40899596
GOICOCHEA RUBEN DARIO 16222970
GONZALEZ LUCAS EMANUEL 40182794
GRAMAJO GERMAN ARIEL 37946017
GUERRERO RODRIGO EMILIANO 40443538
GUTIERREZ LUIS ALBERTO 11472663
HERNANDEZ DANIEL ROBERTO 21384842
HERRERA GUSTAVO ARIEL 41347217
IBAÑEZ GABRIEL ALFREDO 32813472
JARA JUAN GABRIEL 37947389
LESCANO ANDERSON EZEQUIEL 37947369
LIÑAN SANTIAGO JOAQUIN 39880790
LOPEZ JUAN ANTONIO 18056500
LUENGOS VIDAL MIGUEL 30226785
MARDONES BELISARIO 12818258
MATURANO HECTOR RODOLFO 12416006
MELIQUEO HECTOR LISANDRO 22731123
MENDEZ ERIK DAVID 41050230
MENDOZA JORGE EDUARDO 26132108
MEZA JUAN HERMINIO 14629064
MOLINA GUSTAVO DAMIAN 26741866
MONTECINO MAXIMILIANO OMAR 39130762
MORA JOSE DAMIAN 32020424
MUÑOZ ANGEL DAVID 31000374
NICLOUX GARCIA RICHARD ANTONIO 32518692
ÑANCUFIL JORGE ALBERTO 25408768
OCHOA SILVIO DARIO 26530601
ORELLANA MARCELO RAFAEL 32909164
ORTIZ DAMIAN LUCAS MATIAS 32056834
OZAN LEONARDO JOSE 31106875
PALLADINO DANIEL 36257788
PAREDES MARCELO ALEJANDRO 31939801
PEDERNERA PABLO JAVIER 29551702
PEREZ AGUSTIN EMANUEL LUIS 40616720
PICCONI EMILIANO RUBEN 39129697
PINO MARCELO ADRIAN 18531439
POBLETE ERNESTO JACINTO 27640450
PRICE SEBASTIAN MARTIN 29551713
QUINTANA OSVALDO MANUEL 27872481
REBOLLEDO PABLO ALEJANDRO 33673536
REZUC NUNCIO LEANDRO 30518846
RIQUELME ALEXIS JORGE EDUARDO 34658168
RIVERA JONATHAN ALBERTO 37175395
RODRIGUEZ DANIEL ATILIO 17489023
RODRIGUEZ MARIO ADOLFO 14993646
ROJAS GABRIEL FABIAN 26248473
ROMERO JORGE HUMBERTO 11083780
ROSANO PATRICIO HECTOR 20436673
SALAS ALDO FABIAN 26931496
SALVO CLAUDIO PATRICIO 23214546
SAN MARTIN DAVID 20960529
SANCHEZ CARLOS FRANCISCO 31939993
SANDOVAL CRISTIAN DAVID 23612401
SANHUEZA EDUARDO JOSE MARTIN 35834757
SCHWINDT FRANCISCO 41286978
SEPULVEDA GABRIEL HECTOR 29027480
SOSA PATRICIO GERARDO 16012544
TALQUENCA GABRIEL FRANCISCO 12769666
TELMO SERGIO ALEJANDRO 17489128
TORRES LEANDRO GASTON 36797102
TRONCOSO VICTOR ROBERTO 30999692
VALDES ANGEL RUBEN 34220484
VALENZUELA OSCAR ARIEL 25113762
VAZQUEZ HECTOR OMAR 31939850
VAZQUEZ SEPULVEDA KEVIN EMANUEL 37856594
VELOZ JOSE RAFAEL 26530811
VIDELA LUIS ORLANDO 29407768
VILLARREAL MARCELO FERNANDO 37946383
YAÑEZ CARLOS LUIS 29055678
ZAPATA DANIEL 35147807
ZUÑIGA CLAUDIO ERNESTO 27979818

 

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