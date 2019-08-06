Jurados Populares: difunden listado de ciudadanos convocados

La Oficina Judicial de Cutral Co dio a conocer un listado en el que figura la identidad de ciudadanas y ciudadanos que podrían ser posibles integrantes de Jurados Populares.
Los nombres que figuran en la lista fueron resultado de un sorteo realizado en la dependencia judicial. Cabe recordar en este punto que la función de Jurado es una carga pública obligatoria y será remunerada.
Quienes figuren en el listado que se detalla a continuación deberán comunicarse a la brevedad a los siguientes teléfonos donde se les informarán los pasos a seguir: 299-4765653, 299-4384235 o a la línea fija 486018.
Fuente Oficina Judicial Cutral Co
|APELLIDO
|NOMBRE
|DNI
|AGUIRRE
|MARITE DEL CARMEN
|37946365
|ALBORNOZ
|SABINA IVANA.
|29027638
|ANCATEN
|SILVINA JOHANA
|35834883
|ANTIPAN
|MARCELA VIVIANA
|28387805
|ARAYA
|DALMA AYELEN
|37856989
|ARISMENDI
|MARIA MARTA
|25298773
|AVACA
|NURI ALICIA
|10980861
|BARRERA
|CARINA ANDREA
|26132122
|BARRIOS
|GLADYS INES
|18021657
|BASCUÑAN
|SILVIA MONICA
|24817478
|BELMAR
|ANDREA CECILIA
|27640421
|BLANCO ANDRIOLI
|FABIANA LUJAN
|41010958
|BRAVO
|MIRTHA BEATRIZ
|17782032
|BURGOS
|SILVINA YANET
|30634786
|CABEZAS
|MARIA ELIDA
|6074121
|CALIHU
|ALICIA NOEMI
|13934046
|CAÑETE
|CATALINA
|6536100
|CARDENAS REZUC
|STELLA MARISA
|14230429
|CASO
|MARIA SOLEDAD
|38812060
|CASTRO
|ARACELLI DANIELA ANAHI
|37946871
|CAYHUEQUE
|MAYRA AYELEN
|41347265
|CERDA MARIFIL
|MELINA LUJAN
|35037657
|CHAVEZ
|NATALIA ANDREA
|26741987
|CIDES
|FABIANA MICAELA
|37172846
|CONTRERAS
|ELIDA ELIZABETH
|36692686
|CORDOBEZ
|MARIELA TATIANA
|33673527
|DIAZ
|SOFIA
|10891281
|DURAN
|IRIS NATALIA
|28624114
|EPULEF
|CARLA MARINA
|35834641
|ESPINOSA
|MARIA ROSA
|31846697
|FLORES
|ARACELI DAMARIS
|41010708
|FORMA
|OLGA BEATRIZ
|17046227
|FUENTES BALDI
|CAMILA GISELLE
|40295148
|GIORGGI
|ALDANA FRANCESCA
|40295140
|GONZALEZ
|ESTHER BEATRIZ
|20687558
|GUTIERREZ
|GABY ESTRELLA
|14299932
|GUZMAN
|MARIA DE LOS ANGELES
|22619002
|HERNANDEZ
|CARINA VANINA
|28624041
|HERRERA
|ADRIANA VANESA
|32120010
|INSUA
|JESICA DAIANA
|43394898
|LILLO
|MICAELA ANAHI
|40615223
|LIZAMA
|PAULA MICAELA
|40616718
|LUCE
|LIDIA BIBIANA
|22093256
|MALDONADO
|CINDY MARIEL
|33673328
|MARIN
|MARIA DE LOS ANGELES
|33285238
|MELLADO
|IANINA ALEJANDRA
|26530974
|MENDEZ
|FLORENCIA ARIADNA
|41347251
|MENDEZ RIKEMBERG
|MARIA EUGENIA
|40294362
|MESA
|JESICA SILVINA
|29027752
|MIRANDA
|MIRNA GIMENA
|37781616
|MONJE
|GRACIELA SOLEDAD
|26936101
|MONTES
|ANGELA PAOLA
|30272911
|MORALES
|JUANA
|13699679
|MORENO VIELMA
|MARIA SOL
|37856547
|MUÑOZ
|FIDELINA
|12818081
|NARAMBUENA
|JESICA GISELA
|32120140
|NAVARRETE
|MARIA TERESA
|16285063
|NORIEGA NAMUNCURA
|JESICA AYELEN
|33029079
|PAGANINI
|MARIA DEL CARMEN
|35310457
|PALMA
|MICAELA FERNANDA
|39131772
|PICERO TRUJILLO
|MARIA REGINA
|18882753
|PINO
|ROSA
|13148334
|PRIETO
|FLORENCIA SOFIA
|41436808
|QUEZADA
|BLANCA ELOISA
|13699559
|QUINTANA
|LUISA ADELAIDA
|31000368
|REAL
|PAOLA ANDREA
|27046632
|RIVAS MERINO
|ROCIO GUADALUPE
|40960642
|ROCO
|MARIA CECILIA
|26438168
|RODRIGUEZ
|MARIA LUZ
|36371414
|ROMERO
|ANTONIA
|21049930
|SALAS
|MALVINA ARGENTINA
|6647236
|SALVO
|CECILIA MARIANA
|28453501
|SAN MARTIN
|BRENDA MAGALI
|36840887
|SEPULVEDA
|ZAIDA MABEL
|37781149
|SOSA
|YOLANDA CLAVELINA
|31483706
|SOTO
|ROSA EDUVINA
|17046314
|TAPIA
|AYELEN ANDREA
|31704723
|TERRERA
|ALICIA NELIDA
|22369458
|VAZQUEZ
|LORENA YANET
|30272511
|VEGA
|GRISELDA BEATRIZ
|39131649
|VERDECCHIA
|CLAUDIA YOLANDA
|18570019
|VIVANCO
|RAMONA ADELA
|29157140
|ZURITA
|MARISOL EDITH
|28614762
|ABARZUA
|VICTOR GONZALO
|33285088
|ADRIAZOLA
|DIEGO JESÚS
|34122736
|ALCARAZ
|SEBASTIAN HORACIO
|39522439
|ALMEIDA
|ROBERTO NICOLAS
|41347549
|ALUCH
|AHMED LUIS
|27807763
|ANCALEPI
|DIEGO ABEL
|31802359
|ANTIO
|GERONIMO ENRIQUE
|22898514
|ARAVENA
|MAXIMILIANO ADOLFO
|37461777
|AROCA
|CARLOS RAMON
|18358909
|ATANASIO
|CLAUDIO MANUEL
|20669846
|BAEZA
|EDUARDO ANDRES
|25173220
|BAQUER
|ALEXIS RAFAEL
|39131783
|BARROS
|RAUL OMAR
|11472715
|BENEGAS
|WALTER MARTIN
|32909445
|BIAZETTI
|PEDRO ANGEL
|40444097
|BORDA
|VICTOR JAVIER
|20120712
|BUCAREY
|ALEJANDRO MARCELO
|23612996
|CAMPOS
|CRISTIAN BERNARDO
|29551777
|CARBALLO
|CEFERINO EZEQUIEL
|39639052
|CARRASCO
|ANDRES
|26426566
|CARUS
|HECTOR OMAR
|40293714
|CASTILLO
|MARIO DANIEL
|32570315
|CATERENIUC
|FEDERICO BRAIAN
|34525491
|CERDA
|JUAN CARLOS
|22307086
|CHAVARRIA
|GUSTAVO ARIEL
|34866789
|CIDES
|JONATHAN DAVID
|38495165
|COFRE
|RICARDO IVAN
|35037584
|CONTRERAS
|GONZALO ALEJANDRO
|41437282
|CORREA
|ADRIAN HUMBERTO
|26530513
|COSCARARTE CAPUA
|ROBERTO NESTOR
|14299919
|CUPPARI
|JOSE FERNANDO DARIO
|26882965
|DIAZ
|ERNESTO OMAR
|22307551
|DUARTE
|MICHAEL ALAN
|37857733
|ELISSETCHE
|SEBASTIAN ARIEL
|29127350
|FALCON
|RUBEN OSCAR
|28540022
|FERNANDEZ DIAZ
|EMILIO ALBERTO
|18783598
|FIGUEROA
|PEDRO
|23786934
|FONSECA
|SEBASTIAN MIGUEL
|40615391
|GAL
|ARY LUIS
|29027792
|GARCEZ
|MAQUI ALBERTO
|39880583
|GARRIDO
|DOMINGO ANTONIO
|10891118
|GEREZ
|FACUNDO EMANUEL
|40899596
|GOICOCHEA
|RUBEN DARIO
|16222970
|GONZALEZ
|LUCAS EMANUEL
|40182794
|GRAMAJO
|GERMAN ARIEL
|37946017
|GUERRERO
|RODRIGO EMILIANO
|40443538
|GUTIERREZ
|LUIS ALBERTO
|11472663
|HERNANDEZ
|DANIEL ROBERTO
|21384842
|HERRERA
|GUSTAVO ARIEL
|41347217
|IBAÑEZ
|GABRIEL ALFREDO
|32813472
|JARA
|JUAN GABRIEL
|37947389
|LESCANO
|ANDERSON EZEQUIEL
|37947369
|LIÑAN
|SANTIAGO JOAQUIN
|39880790
|LOPEZ
|JUAN ANTONIO
|18056500
|LUENGOS VIDAL
|MIGUEL
|30226785
|MARDONES
|BELISARIO
|12818258
|MATURANO
|HECTOR RODOLFO
|12416006
|MELIQUEO
|HECTOR LISANDRO
|22731123
|MENDEZ
|ERIK DAVID
|41050230
|MENDOZA
|JORGE EDUARDO
|26132108
|MEZA
|JUAN HERMINIO
|14629064
|MOLINA
|GUSTAVO DAMIAN
|26741866
|MONTECINO
|MAXIMILIANO OMAR
|39130762
|MORA
|JOSE DAMIAN
|32020424
|MUÑOZ
|ANGEL DAVID
|31000374
|NICLOUX GARCIA
|RICHARD ANTONIO
|32518692
|ÑANCUFIL
|JORGE ALBERTO
|25408768
|OCHOA
|SILVIO DARIO
|26530601
|ORELLANA
|MARCELO RAFAEL
|32909164
|ORTIZ
|DAMIAN LUCAS MATIAS
|32056834
|OZAN
|LEONARDO JOSE
|31106875
|PALLADINO
|DANIEL
|36257788
|PAREDES
|MARCELO ALEJANDRO
|31939801
|PEDERNERA
|PABLO JAVIER
|29551702
|PEREZ
|AGUSTIN EMANUEL LUIS
|40616720
|PICCONI
|EMILIANO RUBEN
|39129697
|PINO
|MARCELO ADRIAN
|18531439
|POBLETE
|ERNESTO JACINTO
|27640450
|PRICE
|SEBASTIAN MARTIN
|29551713
|QUINTANA
|OSVALDO MANUEL
|27872481
|REBOLLEDO
|PABLO ALEJANDRO
|33673536
|REZUC
|NUNCIO LEANDRO
|30518846
|RIQUELME
|ALEXIS JORGE EDUARDO
|34658168
|RIVERA
|JONATHAN ALBERTO
|37175395
|RODRIGUEZ
|DANIEL ATILIO
|17489023
|RODRIGUEZ
|MARIO ADOLFO
|14993646
|ROJAS
|GABRIEL FABIAN
|26248473
|ROMERO
|JORGE HUMBERTO
|11083780
|ROSANO
|PATRICIO HECTOR
|20436673
|SALAS
|ALDO FABIAN
|26931496
|SALVO
|CLAUDIO PATRICIO
|23214546
|SAN MARTIN
|DAVID
|20960529
|SANCHEZ
|CARLOS FRANCISCO
|31939993
|SANDOVAL
|CRISTIAN DAVID
|23612401
|SANHUEZA
|EDUARDO JOSE MARTIN
|35834757
|SCHWINDT
|FRANCISCO
|41286978
|SEPULVEDA
|GABRIEL HECTOR
|29027480
|SOSA
|PATRICIO GERARDO
|16012544
|TALQUENCA
|GABRIEL FRANCISCO
|12769666
|TELMO
|SERGIO ALEJANDRO
|17489128
|TORRES
|LEANDRO GASTON
|36797102
|TRONCOSO
|VICTOR ROBERTO
|30999692
|VALDES
|ANGEL RUBEN
|34220484
|VALENZUELA
|OSCAR ARIEL
|25113762
|VAZQUEZ
|HECTOR OMAR
|31939850
|VAZQUEZ SEPULVEDA
|KEVIN EMANUEL
|37856594
|VELOZ
|JOSE RAFAEL
|26530811
|VIDELA
|LUIS ORLANDO
|29407768
|VILLARREAL
|MARCELO FERNANDO
|37946383
|YAÑEZ
|CARLOS LUIS
|29055678
|ZAPATA
|DANIEL
|35147807
|ZUÑIGA
|CLAUDIO ERNESTO
|27979818