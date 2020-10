Farmacéutico de Junín brinda detalles sobre el ibuprofeno nebulizable

Se trata de Fernando Javier Gómez, titular de Farmacia de la Cruz de Junín de los Andes, quien en dialogo con esta radio brindó información sobre la preparación del medicamento que algunos médicos sugieren para el tratamiento de coronavirus.

Gómez y una de sus hijas, también farmacéutica de profesión, se capacitaron en una red nacional integrada por unos 650 preparadores de medicamentos del país para realizar la síntesis y obtener el ibuprofeno nebulizable. Al momento de referir los motivos por los que se genera la mencionada red Gómez explico “No es que la ANMAT prohíba el medicamento sino que no lo puede aprobar, que es diferente. Esto porque en medio de una pandemia no puede realizar los estudios que se requieren y denominan de doble ciego”. Continuando su explicación, Gómez refirió que la ANMAT no puede aprobar el medicamento pero los profesionales farmacéuticos apelaron a la “figura del uso compasivo”. “Esto implica que el medico puede recetarlo y el farmacéutico lo puede preparar, siempre en base a una receta médica original. Y es sobre esa figura que Gómez y otros preparadores trabajan.

El farmacéutico de Junín de los Andes dio detalles del proceso de modificación que se realiza para lograr el ibuprofeno nebulizable y la aplicación del mismo en el paciente que lo requiere.

Son varias las provincias que apelan a este medicamento para tratar pacientes y descomprimir los hospitales. Respecto a la postura de la ministra de Salud de Neuquén que no habilita a los médicos a utilizar el preparado, Gómez opinó que no se entiende la decisión tomada e impartida a los trabajadores de salud.

Respecto a la distribución, el hombre explicó que en su farmacia de Junín de los Andes prepara y entrega –de manera gratuita- ibuprofeno nebulizable a vecinos de esa localidad y ciudades cercanas. La atención a personas de la comarca o de la capital provincial la cubre un farmacéutico asociado de Neuquén, Federico Arrigoni.

“Por ser un medicamento de uso compasivo no se puede cobrar. Entonces se entrega gratuitamente. Es un aporte del farmacéutico, que se formó en una universidad pública a la comunidad” explicó en relación a la gratuidad del medicamento.

Según comentó, desde que comenzó a realizar las síntesis, la demanda se ha triplicado, por lo que se espera se sumen otros profesionales a esta labor.