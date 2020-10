Cirujana opinó que “sin resultados a la vista, el confinamiento no puede ser indefinido”

Ella es la doctora Miriam Vicente, una neurocirujana y especialista en accidentes cerebrovasculares. “Debemos aprender a vivir y convivir con el virus” consideró.

Con una carta publicada en twitter, la profesional de la salud dejó sentada su postura respecto al virus y las medidas tomadas en pos de combatirlo. “El objetivo de la cuarentena fue ganar tiempo para preparar el sistema de salud. Reorganizar, reagrupar y reequilibrar recursos y que los responsables de la salud de la población educaran e instruyeran a la gente en el “saber cómo” con la conciencia clara de que la cuarentena por sí sola no detiene la propagación del virus”.

Vicente resumió sus conceptos indicando que el aislamiento no puede durar indefinidamente, al menos no sin causar un daño enorme a las economías y comprometer la buena voluntad y el bienestar emocional de las personas.

“Debo señalar y advertir que muchos más habitantes enfermarán y morirán por falta de atención por otras patologías, o por las secuelas psicosociales de días y meses de encierro, secuelas que afectan a todos los grupos etarios” manifestó en otro de los párrafos.

La médica se manifestó partidaria de alcanzar la “inmunidad de rebaño” o “inmunidad colectiva”. Y según explicó, esta se da cuando un número suficiente de individuos están protegidos frente a una determinada infección y actúan como contrafuegos impidiendo que el agente alcance a los que no están protegidos. Generalmente este tipo de protección se busca a través de la vacunación. Pero en el caso de la infección por coronavirus, al no disponer de vacunas, las esperanza es que con el tiempo llegue a haber tantos individuos que ya han superado la infección que el virus no encuentre fácilmente personas susceptibles a las que infectar, por lo que se cortaría la transmisión y entonces la mortalidad sería menor.

“Tenemos que asumir una realidad que está presente y va a estar presente: debemos aprender a vivir y convivir con esta pandemia” resumió Vicente.