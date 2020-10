Jaule valoró la Liga Argentina

El entrenador ex Petrolero dijo que la Liga Argentina es competitiva y sirve para que los jóvenes crezcan y tomen minutos de calidad.

Ante la salida de Silvano Merlo que decidió partir a España, el entrenador Danuel Jaule de Ciclista de Junin opinó al respecto.

Si bien no quiso expedirse acerca de la decisión del juvenil de irse a Europa, señaló que la Liga Argentina es una competencia importante para los que recién saltan a primera, “yo creo que Chivi tenía un sueño de irse a Europa, acompañado por la idea familiar y en eso no me meto. En mi opinión, acerca de la ida de jugadores tan jóvenes a Europa, pienso que les sirve mucho más para su formación quedarse a jugar en la Liga Argentina, pulirse como jugador, tener minutos de calidad y llegar al profesionalismo. Primero pasar por nuestra competencia, y después sí, van a Europa con 21 o 22 años y ya una formación, y les va muy bien”.

Con respecto a la formación del plantel de Ciclista para la próxima temporada Daniel Jaule confirmó que el verdirrojo jugará con dos extranjeros y uno de ellos ya fue confirmado y es Desmond Kennedy.