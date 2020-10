Diputados consultaron por falta de aportes a Bomberos de Cutral Co

El bloque del Frente de Todos presentó un proyecto de comunicación para conocer los motivos por los cuales en lo que van del 2020 los Voluntarios de Cutral Co no recibieron aportes del estado provincial.

Desde el bloque de Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto de comunicación para solicitar a la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana que brinde información sobre la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cutral Co.

La iniciativa busca conocer los motivos por los que no se le realizaron los aportes anuales correspondientes al 2020 previstos en la ley 3075 que regula la organización y el funcionamiento de las asociaciones de Bomberos Voluntarios, sus cuerpos activos y la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios en la provincia.

Afirmaron que en julio de este año recién se pagó la segunda cuota de aportes del año 2019 y también requirieron información sobre esto.

Explicaron que la ley 3075 establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Ciudadanía, a través de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana, cuya función es supervisar y controlar las asociaciones de Bomberos Voluntarios y la Federación mencionada, en relación con la organización y constitución de los cuerpos activos, el empleo de los fondos, materiales y equipos asignados por el Estado, la prestación del servicio, entre otros aspectos.

Este año, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co informó al Concejo Deliberante de esa ciudad, que se no puede cumplir con lo estipulado en la normativa que las regula en lo que se refiere a seguros, obra social y reconocimiento a la trayectoria, por no recibir los aportes anuales previstos en la ley.

El proyecto (13809) ingresó por Mesa de Entradas el 6 de octubre y lleva las firmas de Mariano Mansilla, Sergio Fernández Novoa, Ayelén Gutiérrez, Soledad Martínez y Teresa Rioseco.