Machuca: “Estoy en contacto con los dirigentes”

El base ex Petrolero y actual Atenas Argentinas, señaló que ante la deuda que mantienen con el plantel se mantienen en contacto con los dirigentes y ex compañeros.

Lucas Machuca fue anunciado en Atenas de Córdoba y jugará por primera vez en la Liga Nacional, máxima categoría del básquet argentino.

El base cordobés hizo una buena Liga Argentina en Petrolero pero la temporada se terminó abruptamente por la pandemia de Covid 19.

Sobre su nuevo desafío manifestó dijo que va a ser difícil porque se planea jugar en una burbuja en Córdoba y Carlos Paz y cerca de 18 partidos en 40 días, “es algo que no se había hecho antes en una burbuja que vamos a estar encerrado por 40 días. No se hizo antes esto, va a ser raro pero como jugadores tomamos ese rol y ese desafío porque queremos competir”.

En torno a la vuelta a los entrenamientos manifestó “yo nunca frené, me entrené en mi casa, cuesta un poco no te voy a mentir con el tema del aire y el manejo del baló, pero es básquet no es algo del otro mundo. Calculo que va a ser algo progresivo y a medida que tomemos ritmo nos va a ir mejor”.

Petrolero todavía no presentó el libre de deuda por lo que no terminó de pagar los sueldos de la pasada Liga Argentina ya que el gobierno provincial no pagó los aportes comprometidos. Machuca manifestó “me mantengo en contacto con mis ex compañeros, y con los dirigentes también porque nos deben más de la mitad del contrato y lo que va del 2020 no hemos visto un peso. Nos mantenemos en contacto para ver que pasas con los pagos”.