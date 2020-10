Huincul suma medidas para combatir la propagación del covid-19

El Intendente de Plaza Huincul, Psicólogo Social Gustavo Suárez junto a la Ministra de Salud, Dra. Andrea Peve; el Jefe de Zona Sanitaria V, Dr. Paulo Rinaudo; y el Director del Hospital Complejidad VI, Dr. Eduardo Serer, pusieron en marcha el plan DetectAr federal en Plaza Huincul. Los nuevos test permitirán resultados en 15 a 30 minutos

El intendente agradeció al Gobernador Omar Gutiérrez por la lucha constante desde el inicio de la pandemia “sobre todo que esté el plan detectar acá en nuestro hospital, esto hace a sumar una cuarta estrategia que es lo que siempre se reclama, el testeo rápido y hoy lo tenemos en nuestra localidad”.

Continúo agradeciendo la predisposición de la ministra de Salud Andrea Peve, el trabajo de Paulo Rinaudo, Eduardo Serer y todo el personal de salud, “que vienen danto batalla de una u otra forma para cuidar a nuestros habitantes de Cutral-Có y Plaza Huincul” subrayó.

Suárez se mostró confiando en las medidas implementadas y mostró satisfacción que el intendente de Zapala, Carlos Koopman adopte la misma iniciativa que la comarca petrolera, “debemos entender que la única forma de salir adelante es tirando para el mismo lado” aseguró.

Luego apeló a que el vecino se quede en casa, salga lo menos posible para cuidarse y cuidar a la familia, “tenemos muchos fallecidos, lamentablemente, vecinos que conocemos y ojala esto no siga sucediendo y esta medidas que adoptamos esperamos que las cumplamos todos, no hay nadie exceptuado, que nuestros vecinos hagan casos y no se junten los finde de semana” concluyó.

Por último el intendente Suárez adelantó que este viernes por la mañana quedaron listas las cuadrillas que saldrán a hacer controles en la vía pública y que se encuentra avanzada la gestión ante gendarmería para que arribe a la ciudad a reforzar los operativos.

Por su parte Ministra de Salud Andrea Peve detalló “estuvimos con el intendente trabajando en las medidas que hicieron conjuntas con el intendente Rioseco (José) para llevar adelante esta situación, para poder frenar la circulación y mejorar esta situación que hoy es compleja”

“Ahora estamos implementando el DetectAr federal que es una estrategia que se comenzó a hacer en otras provincias también y que lo que tiene de novedoso que el testeo por hisopado vamos a poder obtener el resultado entre 15 y 20 minutos bien rápido” precisó y agregó “entonces podemos trabajar rápidamente aconsejando, revisando listado de contactos estrechos tanto familiar, laboral o social, para poder frenar la circulación del virus hacer el aislamiento correspondiente y seguir trabajando en frenar la cadena de contagios”.

“Se trata de una estrategia más que consideramos necesaria en este momento” resaltó la ministra de salud y recordó “es la cuarta estrategia, tenemos la tradicional que es el hisopado con la técnica PCR en el laboratorio central; técnicas de hisopado rápida, para personal de salud, seguridad y geriátricos; y el testeo a través del neo kit que se está implementando en el hospital Castro Rendón para autoabastecer el hospital que tiene una dinámica compleja y diferente”.