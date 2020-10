Pereyra confirmó el acuerdo petrolero

El Líder sindical informó que se llegó un acuerdo con las cámaras representadas por YPF por un 16 % de aumento en dos cuotas y dos bonos de 30 mil pesos.

Mediante un audio el Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, confirmó que se llegó a un acuerdo con las cámaras empresariales representadas pro YPF.

Pereyra detalló que se alcanzó un acuerdo por el 16% de aumento en dos cuotas, “los compañeros recibirán el 16 %que reclamábamos de la paritaria pasada, va a ser pagado desde el 1 de septiembre, se pagará de forma no remunerativa para que en Marzo sea incorporado al básico del convenio y tener un punto de partida de la nueva discusión.

El líder petrolero agregó que se pagarán 60 mil pesos en dos veces, en noviembre y en febrero del año entrante.

Pereyra valoró el acuerdo logrado por la situación que se vive en el mundo con el Covid 19, “nos encontramos en una situación difícil por el avance de la pandemia y buscamos el camino para que no se realicen los despidos”.

Además informó la creación de un comité mixto en el que se va a trabajar por la seguridad y la salud en estos momentos de pandemia.

También resaltó que es importante trabajar para que los trabajadores que están en sus casas con un porcentaje del sueldo no sean despedidos, “hay empresas que de 1700 trabajadores en un 70 % están en la casa y hay que hacer una capa protectora para que no sean despedidos”. En ese sentido anunció que van a cobrar el 60 % de lo que percibieron de sueldo neto en febrero de este año con un piso de 50 mil pesos y un tope de 100 mil pesos “si no llega se debe pagar un adicional para que alcance los 50 mil pesos y no pueden cobrar más de 100 mil pesos”.

Por otro lado dijo que buscan la reactivación de los pozos, “este acuerdo va acompañado del compromiso de YPF y de todas las empresas para normalizar la actividad. Ya van a subir 3 equipos de perforación y seguramente de Pulling y Walk Overen poco tiempo”.