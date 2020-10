El PO criticó la falta de medidas sanitarias

En una nota escrita en Prensa Obrera criticaron al gobierno provincial y a los municipio por no volver a la Fase 1 de Cuarentena y por las medidas que tomaron el día de ayer.

En Prensa Obrera, el dirigente local Francisco Sánchez realizó una nota en la que apuntó contra el gobierno provincial y los dos municipios por las medidas anunciadas el día de ayer para reducir los contagios.

En la nota aseguró que “la política para enfrentar la pandemia, tanto del gobierno provincial como la de los gobiernos municipales, es criminal. Es que no se anunció ninguna medida sanitaria y relataron un refrito de medidas que apuntan a seguir con un esquema de regimentación sobre la población con el agregado de la participación de fuerzas federales. El municipio de Cutral Co sacó una resolución prohibiendo el mate, estableciendo multas por encima de los $15.000”.

Para el sector político se tiene que dar la vuelta as Fase 1 de aislamiento social, “Tanto el gobierno provincial, como los Ejecutivos locales, se subordinan a intereses capitalistas y de sectores del empresariado local a costa de la salud y la vida del pueblo de Cutral Co y Plaza Huincul. El no retorno a la fase 1 causó sorpresas hacia el interior del propio riosequismo. Algunos concejales oficialistas salieron a batir el parche de la fase 1 sin haber antes pasado el filtro del Ejecutivo provincial. Una nueva demostración de subordinación política del riosequismo al MPN”.

También señalaron que la situación sanitaria es complicada y el gobierno provincial no ha solucionado el tema de fondo, “Gutiérrez, en una necesidad imperiosa de lavarse las manos ante la situación, comparó al Covid-19 con un fenómeno climático. La comparación no va al caso, ya que el coronavirus no es una tormenta repentina o un huracán anunciado con una semana de anticipación. Estamos hablando de 8 meses de desinversión en salud, de ausencia de testeos y regimentación social”.

El dirigente local sostuvo que manifestó que los trabajadores deben definir la agenda en la pandemia, “Ante esta situación, las y los trabajadores debemos deliberar en torno a una salida a esta crisis social y sanitaria que se cobra las vidas de vecinos, familiares, amigos y compañeros con una agenda que exprese las necesidades vitales de nuestras comunidades”.

Agregó que se debe asistir con un seguro de $30 mil al parado y desocupado para sostener una cuarentena responsable; la reapertura de Clínica Cutral Co para descomprimir el hospital; testeos masivos en los barrios y periódicos para el personal de salud y el No al pago de la deuda usuraria y triplicación del presupuesto en salud”.