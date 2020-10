Trabajadores de Salud: “Llegó el momento que nos cuiden a nosotros”

Todos los espacios resultan propicios para que profesionales de la salud y trabajadores de los hospitales en general imploren a la comunidad que intensifiquen los cuidados y respeten los protocolos sanitarios impuestos a los fines de evitar el contagio de coronavirus.

Tal el caso, quienes se desempeñan en el área de Hemoterapia apelaron a una cadena a través de las redes sociales. Allí postearon “Somos personal de salud, elegimos esto, amamos esto, juramos que íbamos a cuidar a cada uno de nuestros pacientes. Llegó el momento que nos cuiden a nosotros. Es duro quedarnos en casa, es incómodo cumplir con las normativas, es jodido no festejar los cumpleaños, no juntarnos con familia, amigos…pero por favor unos días, denos una tregua, déjennos descansar, relajarnos…ya no podemos más. Y si nosotros no te cuidamos, no te atendemos ¿Quién lo va a hacer? QUEDATE EN CASA – NOSOTROS NO PODEMOS”.

El mensaje tiene tono de pedido imperioso y resultaría en beneficio de todos que quienes hacen caso omiso al aislamiento entendieran la gravedad de la situación.