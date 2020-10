Reunión de petroleros: Ofrecieron el 16,2% en dos cuotas

Trascendidos marcaron que les ofrecería el 16,2% de aumento en dos cuotas más bonos de 30 mil pesos.

El día de hoy se llevó adelante una nueva reunión en el marco de la conciliación obligatoria entre el Sindicato de Petroleros y las empresas y operadoras.

Los representantes de la comarca no confirmaron la información, por lo que por ahora solo se trataría de trascendidos de la reunión.

Las empresas ofrecieron pagar en dos cuotas el 16,2% de aumento que venció en marzo de la paritaria del 2019. Además se ofreció un pago de dos bonos de 30 mil pesos mensuales cada uno.

Todavía no hay palabra oficial acerca de este ofrecimiento y los delegados locales manifestaron que no se bajó nada a las localidades. De todas maneras de no ser aceptado se consideró que es un acercamiento en los reclamos de los petroleros privados.