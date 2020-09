Desde ACIPAN quieren evitar restricciones al comercio

Afirmaron que no es la solución y que una vuelta a la fase 1 de cuarentena haría que cierren varios negocios.

ACIPAN (Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén) afirmaron que el comercio está en un punto crítico y no soportaría más restricciones relacionadas a evitar contagio por Coronavirus.

Daniel González, presidente de la entidad habló con LU5 y aseguró que no son necesarias más restricciones ya que no se concentran los contagios en los comercios. Por otro lado aseguró que la vuelta a Fase 1 sería fatal para el rubro, “disminuir los contagios de coronavirus no pasa por mayores restricciones al comercio. Volver a fase 1 significa la muerte para mucha actividad económica”.

González manifestó que varios comercios están en crisis y que facturan un 30 de lo que ganaron el año pasado y no soportarían restricciones en su trabajo.