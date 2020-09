Acusan a sujeto de estafas y trata laboral

Un sujeto fue denunciado por varios vecinos de estafas por miles de pesos y equipos celulares. Además sus empleados aseguraron que los trajeron desde Comodoro Rivadavia engañados.

Un sujeto de apellido Cayunao fue denunciado por varios vecinos de la comarca petrolera por estafas. Además sus empleados apuntaron contra él por hacerlos llegar desde Comodoro Rivadavia con falsas promesas y por no pagarles el salario por más de 9 meses

Varios vecinos dialogaron con el móvil de FM Fuego a cargo de Amadeo Carrizo y comentaron como fueron estafados por este sujeto.

Roberto Gallegos señaló que su hijo compró un celular de alta gama IPhone de 25 mil pesos y a la semana se le rompió, “me pidió el teléfono porque supuestamente estaba en garantía. Dos meses después no lo encontraron más. Se quedó con el dinero y el celular por lo que voy a hacer la denuncia por hurto”.

Daniela Heredia también fue víctima de engaño, pero en este caso por una reparación de celular que no se llegó a realizar, “le pague por adelantado la suma de $ 8900 para que me arregle el celular, él dinero se lo entregué en mano por suerte el teléfono no se lo di. Ayer a las 13 me acerque a la casa porque pedía la plata por adelantado para comprar los repuestos, pero los empleados me dijeron que el tipo era un chanta”.

Daniela contó su experiencia en la red social Facebook y allí varias personas comentaron que también fueron víctimas del mismo sujeto.

Daiana es otra de las perjudicadas por este estafador que realizó la denuncia de manera formal y contó que entregó un celular para reparar y la suma de $ 3900 y que también perdió todo, “Me puse a investigar y estafó en Río Negro, en Chubut y en varias partes de Neuquén, tiene muchos casos a nivel nacional.

Por otro lado señaló que en la policía y fiscalía no tomaron los casos como estafas graves “nonos quisieron tomar la denuncia en Fiscalía porque dijeron que no había delito. Nos trataron mal los policías y los fiscales”.