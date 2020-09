El Sindicato Petrolero va a una nueva reunión

El sindicalista Petrolero, Guillermo Pereyra, destacó que van a una nueva reunión en la que reclamarán una paritaria del 43 % de aumento e indicó que en caso de no tener respuestas pueden ir al paro, “es la herramienta que tenemos”.

El Secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, habló con FM Fuego sobre el conflicto que mantienen con las empresas y las operadoras. Esta tarde tienen una reunión y esperan acercar posiciones.

Pereyra manifestó que lejos de llegar a una solución, se retrocede en el reclamo, “no quieren pagar el 16% de aumento de la paritaria pasada y lo quieren dar atado a la productividad y separado en tres meses. Les contestamos que no podemos hacerlo porque es una paritaria cerrada y homologada y no se puede volver para atrás”.

El líder petrolero dijo que se deben abrir las paritarias de este año, “respondimos que queremos abrir las paritarias y estamos pidiendo un 43% basado en la presentación del presupuesto del gobierno nacional, hace una proyección del 43 % de inflación y lo queremos con cláusulas de revisión como lo veníamos haciendo”.

A las 14 será la reunión y recordó que no hablarán más del preacuerdo que estaba planteado, “frente a la negación de las empresas de no reescribir dos puntos, se cayó y no hay chances de aplicarlo. No está homologado ni firmado y no vamos a hablar de ese tema”.

El sindicalista afirmó que la producción creció y ya no hay razones para tener a los trabajadores en sus casas con el salario básico, “la producción de petróleo se cayó por la falta de demanda, se empezaron a bajar los equipos desde el 19 de marzo y se recuperó. En el mes de agosto se produjeron 160 mil barriles diarios, más de lo que se producía en febrero, están produciendo a full y ya no se puede hablar de equipos mínimos”.

Por otro lado criticó al ministerio de Trabajo de Nación por apoyar al sindicato en el reclamo de las paritarias vencidas y en la apertura de una nueva, “estas son las cosas que ocurren el Ministerio, no quiere abrir las paritarias cuando a los otros gremios se las han abierto. Como podemos compartir un trabajo con los del gremio de Camioneros que accedieron merecidamente a un 30 % y a nosotros no nos quieren dar lugar a reclamar”.

Existe una conciliación obligatoria, pero Pereyra manifestó que si no se llega a un acuerdo habrá medidas, “es la herramienta que tenemos, nunca se descarta. Estamos negociando en el marco de la conciliación obligatoria, estamos respetando, cosa quelas empresas no hacen. Agotado todos los tiempos no se descarta el conflicto.