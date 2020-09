Acusado de abuso suma una nueva denuncia

Una chica de 19 años se animó a denunciar luego de que se conoció el caso de una nena de 9 años.

A raíz de las denuncias que se hicieron públicas en las últimas semanas contra un trabajador petrolero, una chica de 19 años se animó a contar lo que le sucedió hace 10 años con el mismo sujeto.

María Ester Ragni del grupo “Justicia por Franquito” relató que el acusado de abusar a una nena de 9 años a principio de este año sumó una nueva acusación “a Agustina de 19 años la abusó a los 8 años. A raíz de lo que le ocurrió a otra menor ella dijo basta e hizo la denuncia y quiere visibilizar esta situación para que sea el último por parte de este sujeto”

Ragni reiteró que la joven se animó a denuncia lo que sufrió en el pasado partir de las denuncias que se dieron a conocer, “ella lo habló, le hizo un click y le afectó mucho el caso de esta nena de 9 años”.

Por otro lado señaló que la justicia Neuquina en Cutral Co actúa muy lenta “acá la justicia no hizo nada, no hubo una audiencia preliminar, no hay formulación de cargos, el acusado sigue trabajando de manera normal como que nada hubiera pasado y es terrible”.

En relación a otro caso agregó que una nena sufrió un abuso del padrastro y recién luego de 4 meses se registraron las primeras actuaciones, “la justicia es lenta, en el mes de abril se hizo la denuncia y en septiembre se hizo la Cámara Gesell y no hay medidas contra el padrastro”.