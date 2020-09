Malvivientes intentaron robar en una capilla

Tras forzar la puerta de entrada, barretear y cortar candados, desconocidos intentaron robar en la capilla del barrio Libertador General San Martin.

Si bien no lograron hacerse con elementos materiales y de valor, si provocaron destrozos en todas las instalaciones.

“En la capilla no hay nada de valor. No sé qué pensarían que iban a encontrar pero ahí no hay nada guardado. Les avisamos a la gente que anda haciendo estas maldades que si vuelven a entrar no van a encontrar nada que les sirva, solo hay cosas de valor espiritual para los fieles” comentó indignada Zulma en dialogo con esta radio.

Miembros de la comunidad ya se acercaron y comenzaron a disponer todo para ordenar y reparar los daños provocados. También trabajan para asegurar los ingresos.