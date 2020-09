Desde la Cruz Roja local adelantaron que estudiantes perderían el año

Estudiantes del segundo año del turno tarde reclamaron porque no tienen clases, y desde la Cruz Roja local apuntaron que el CPE y el gobierno no darán soluciones.

Herminia Urra, directora de la Cruz Roja de Plaza Huincul fue consultada sobre el reclamo de los estudiantes de enfermería de segundo año del turno tarde que no tienen clases y que apuntan que van a perder el año.

Urra adelantó que los estudiantes van a perder el año ya que el Consejo Provincial de Educación y el gobierno Provincial que deben crear los cargos de docentes, no lo harán.

Recordó que esto comenzó a fines del 2018 cuando se dio la ampliación de matrícula en el 2018, “es una cuerdo del CPE con Cruz Roja en Buenos Aires y la generación de plantas funcionales salió en mayo del 2018, desde ahí se debían general el segundo año a la tarde, estaba la gestión hecha y cuando se dio la orden de no asistir más a clase quedó todo parado”.

Urra reiteró que no se generó la planta funcional y eso es papel del CPE y del Gobierno “porque la generación de cargos debe hacerse desde al área economía” y añadió que “los docentes están todos convocados, hicieron el pre-ocupacional que corresponde y estábamos esperando que se generen los cargos”.

La directora comentó que se dio un correo electrónico para que los alumnos reclamen, pero manifestó que el año ya estaría perdido, “los chicos mandaron correos pidiendo acciones y se les dio curso, nos mantenemos en contacto con ellos, les expliqué que no tengo respuestas. Comparto la angustia porque esto es un año perdido para ellos, desde el instituto no le podemos dar respuestas porque no podemos nombrar los docentes porque sería ilegal”.