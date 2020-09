A partir del lunes ya se podrá circular después de las 18 en Cutral Co

El intendente José Rioseco anunció que no se va a sumar a la medida del gobierno provincial de continuar con la restricción desde las 18hs. Además incluyeron funcionamiento de deliverys los mediodías de domingo.

El mandatario municipal en declaraciones radiales hizo referencia a la reunión virtual de intendentes de toda la provincia con el gobernador Omar Gutiérrez. Al respecto Rioseco expresó: “Para mí la reunión fue una linda catarsis, porque hubo muchos protagonistas y se hacía difícil sacar conclusiones”.

Fue en dicha reunión donde Gutiérrez expresó la voluntad de continuar con la medida restrictiva para que vehículos no circulen después de las 18 hs. A lo que el jefe comunal cutralquense decidió no sumarse y volver desde el próximo lunes al horario establecido que coincide con el horario comercial de la Comarca. Es decir, que en Cutral Co los vehículos podrán circular de 8 a 20 hs siempre respetando la finalización del DNI.

En otro fragmento de la entrevista, Rioseco comentó le autorización para que los deliverys puedan trabajar los domingos unicamente al mediodía en horario de 8 a 14 hs. “Escuchamos los reclamos de los trabajadores del sector gastronómico y tienen derecho, hay muchos comercios y vendedores de alimentos que necesitan trabajar”, enfatizó el mandatario.