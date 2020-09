Grave denuncia de violencia obstétrica

Una mujer fue al hospital para dar a luz y la enviaron al Sanatorio porque tenía obra social. Tuvo que volver al Hospital local mientras que su bebé estaba internado en Neuquén. Allí estuvo aislada y le decían que la podía denunciar por “esconder síntomas de covid” cuando pasaba por una etapa de estrés.

Este mediodía Cintia Cárdenas habló con FM Fuego y señaló que sufrió de violencia obstétrica que se define como un maltrato que se genera en los servicios de salud públicos o privados que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto.

La mujer señaló que fue a atenderse al Hospital para dar a luz, pero vieron que tenía obra social y la trasladaron al Sanatorio y no le avisaron al marido. Para colmo su hijo nació con problemas respiratorios y fue trasladado de urgencia al Castro Rendón de Neuquén después de que la obra social no se hiciera cargo de la atención y la mujer fue trasladada al Hospital de Cutral Co y Plaza Huincul.

La mujer resaltó que todo ocurrió rápido y nadie le avisó al marido que había sido trasladada al Sanatorio y que el recién nacido había sido llevado a la capital.

La madre tuvo que pagar un estudio rápido para determinar que no tenía Covid 19 en el Sanatorio y luego en el Hospital le dijeron que no servía por lo que fue internada en el Nosocomio público y aislada como caso sospechosos.

Cintia se quebró en su relato al comentar que pasó malos días en el Hospital y se sintió apartada, “mi bebé corría riesgo de vida y nunca me pasaron información al hospital desde Neuquén. Estuve loca encerrada en una sala, me trataron como un perro porque me dejaban la comida en la parte de afuera en una bolsa y ni siquiera me avisaban”.

Como estaba internada como caso sospechoso de Covid 19 le señalaron que había mentido en su declaración jurada y la podían denunciar. Le comentaron esto cuando estaba estresada por la situación de su bebé lo cual es muy violento, “no me iban a controlar y no sabía nada de mi hijo. Me hicieron el hisopado y me dijeron que podían hacerme una denuncia penal porque había negado todo en el informe de declaración jurada y yo les dije que no tenía síntomas y que tenía el resultado del análisis, pero me dijeron que no servía”.

Por suerte su bebé ya fue dado de alta luego de 20 días y ya está en su casa. También señaló que en el Hospital no los atendió el médico que estaba pactado en el primer control y tampoco pudieron realizar estudios allí, “me dio pena porque hay un abandono en el Hospital. No hay chicas que miden la temperatura, no hay alcohol en gel, está lleno de tierra y basura”.