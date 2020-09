Mantienen la toma ante la falta de respuestas

Mantienen la toma de tierra en Altos del Sur y adelantan que no se moverán hasta no tener respuestas.

Vecinos que se encuentran usurpando tierras en Altos del Sur señalaron que siguen sin tener respuestas del Municipio de Huincul. Si bien se realizaron algunas reuniones la semana apsada indicaron que en estos días no se presentó ningún funcionario.

“Son cerca de 60 familias, nadie tiene propiedad, nadie tiene terrenos, quieren construir y tener su rancho” destacaron.

Manifestaron que se quedarán hasta tener una solución, “nosotros no nos vamos a mover hasta no tener respuestas”. Por otro lado dijeron que prefieren quedarse en la zona de Altos del Sur, “no nos puede reubicar a donde quiera, les dieron terrenos hace 8 años a otras personas acá y no han hecho nada”.

Por otro lado señalaron que tuvieron visitas de personas del gremio Unión de Docentes Neuquinos que tienen terrenos adjudicados en la zona y se registraron contradicciones, “nos dijeron que los terrenos están al fondo son de ellos y luego se contradijeron y apuntaron que son los que están contra la avenida”.