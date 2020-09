Toma de Tierras: “Tengo orden de no darle curso”

Patricia Díaz, Directora de Tierras de Plaza Huincul señaló que la toma de tierras perjudicó a personas que ya tenían la adjudicación y agregó que desde el Municipio esperan que depongan su actitud.

La directora de Tierras del Municipio de Plaza Huincul, Patricia Díaz, habló con FM Fuego del complejo tema de la toma que se vive en la localidad.

Destacó que tuvieron que asumir en la nueva gestión y solucionar temas pasados, “era complicado porque empezamos desde cero. Acá hicimos un relevamiento de lo que se había entregado de las gestiones anteriores, por ejemplo tierras entregadas desde el 2002 y que estaban ociosas y tuvimos que recuperar varios lotes”.

Con respecto a las tomas apunto que son complicadas porque en el Central son tierras de YPF y las de Altos del Sur están adjudicadas. Adelantó que no trabajan en darles una respuesta ya que las usurpaciones son ilegales y hay prioridades, “hay mucha gente que espera hace años. Se han dados respuestas pero los que esperan como corresponden preguntan si deben usurpar. Yo prefiero dar solución a la gente que espera como corresponde”.

Además dijo que no todos los vecinos que toman tierras están en condiciones de ser adjudicados con un lote, “hay vecinos que te ponés a mirar y ya tienen lotes y los vendieron o quizás tienen lotes en Cutral Co (podemos cruzar datos con los municipios). Hay avivadas y se perjudica al grupo. Deben tener residencia con antigüedad hace más de 5 años y muchos no la tienen”.

Agregó que la orden del ejecutivo es no dar respuestas a los usurpadores, “estuvimos en una reunión con los vecinos, con el jefe de gabinete y el abogado, tienen que esperar. Tengo orden del intendente de no darle curso, están tomando tierras adjudicadas”.

La funcionaria manifestó que el problema también fue que antes no había tantos requisitos para adjudicar terrenos, “la veían muy fácil, te daban un terreno así nomás. Hoy hay otros requisitos, tenés plazos para construir y hay que pagarlos al 100 %”.

Sobre el objetivo de su sector manifestó “mi idea es recuperar terrenos y que Plaza crezca y vamos bien. Tienen que entender que tomamos un tema complicado. Queremos entregarlos lotes legalmente con toda la documentación para que puedan construir”.