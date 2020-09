Grooming: Recomiendan trabajar en la prevención entre padres e hijos

La Jueza de Garantías, Patricia Lúpica Cristo señaló que es importante que los padres generen un espacio de confianza con los hijos y adviertan de los peligros de internet y las redes sociales.

El Grooming o ciber-acoso es un delito que nació con las nuevas tecnologías y es cuando un adulto trata de acercarse a menores de edad mediante un perfil falso en redes sociales para solicitar información e imágenes. Puede terminar en abuso o no.

La Jueza de Garantías de la comarca, Patricia Lúpica Cristo habló con FM Fuego en el bloque del abogado Omar Pérez y señaló que en la provincia ya se han registrado varias condenas por casos de Grooming.

Lúpica Cristo dijo que es importante poner acento y foco en la prevención, “la idea es generar un espacio de dialogo y escucha con los hijos, es importante tener un espacio de confianza para que los niños hablen de cualquier tema que les preocupa. Hay que enseñarles a usar responsablemente el internet, las redes sociales y brindarles información de los riesgos y dar herramientas de protección”.

La profesional comparó la situación con lo que vivieron otras generaciones que no fueron simplemente arrojadas a las calles, “cando éramos niños los padres nos enseñaban el camino a la escuela, nos explicaban que miráramos a ambos lados antes de cruzar la calle, que no hablemos con extraños, que no entreguemos la llave de la casa a nadie, que volvamos por el mismo camino. Ahora les abrimos las puertas a un mundo virtual y no tenemos estas charlas, no les explicamos a los niños como se deben manejar en las redes sociales, que no deben compartir claves, imágenes comprometedoras. Hay que explicarles a los niños y adolescentes que lo que se sube a internet no se borra nunca”.

También fue consultada sobre como detectar si los niños y niñas son víctimas de un ciber-acoso, “hay que estar atento a los cambios de conducta, de humor, es importante el diálogo, es importante hablar con los chicos y sin culparlos ni cuestionarlos por el hecho”.

La Jueza de Garantías también determinó como actuar en caso de descubrir a un acosador, “en caso de detectar algo, no borrar ningún contenido, no denunciar el perfil del acosador porque lo que hace es victimizar y violar la privacidad del menor. No hay que amenazar, ni mantener una discusión con el acosador, realizar la denuncia y no borrar los chats”. Las denuncias por este tipo de hechos de deben hacer en la Fiscalía y en cualquier comisaría.