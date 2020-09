Coronavirus: ocho personas fallecidas en la provincia, tres en la comarca

El coronavirus no da respiro. Según señala el reporte emitido a última hora del miércoles fueron ocho las personas que perdieron la vida consecuencia de la enfermedad. Con ellas, el total de personas víctimas del COVID asciende a 102.

Respecto a los nuevos casos confirmados se detalla que 181 corresponden a la ciudad de Neuquén, 28 a Centenario, 16 a Senillosa, 15 a Cutral Co – Plaza Huincul, 6 a Villa La Angostura, 5 a Plottier, 3 a San Patricio del Chañar, 2 a Picun leufu, 2 a Chos Malal, 1 a Vista Alegre, 1 a Zapala, 1 a Piedra del Aguila y 1 a Junin de los Andes. La suma de nuevos positivos es 241.

Por otra parte se informaron 158 casos recuperados, entre ellos 72 mujeres y 86 varones, cuyas edades oscilan entre los 7 y 72 años.

En relación a las personas fallecidas se indicó que son un varón de 50 años de Neuquén capital; una mujer de 61 años de Neuquén capital; una mujer de 71 años de Centenario; una mujer de 71 años de Centenario; un varón de 73 años de Neuquén capital; un varón de 77 años de Cutral Co; una mujer de 72 años de Cutral Co; y un varón de 68 años también de Cutral Co.

Desde que se inició el seguimiento epidemiológico se contabilizaron ciento dos personas fallecidas.